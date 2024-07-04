人民网记者 赵竹青

“百模大战”热潮未消，AI大模型领域“价格战”新潮骤起，行业竞争更为激烈。

5月中旬，字节跳动发布豆包大模型，定价低至0.0008元/千Tokens，比行业降低约99%。很快，阿里、百度、科大讯飞、腾讯等也相继宣布降价，有的主力模型直接宣布免费。诸多巨头的加入，无疑将这场较量推向白热化。

“价格战”给大模型领域带来了复杂的情绪。是单纯的成本消耗战，还是推动技术普及的序曲？大模型“卷”向“价格战”，究竟是喜是忧？

不久前的北京智源大会上，百川智能CEO王小川、智谱AI CEO张鹏、月之暗面CEO杨植麟、面壁智能CEO李大海等四位大模型领域的头部创业者对此话题的讨论，引起了行业的共鸣。

王小川认为，价格战是一种市场教育过程，有助于降低大模型的准入门槛，加速其普及。同时，这也将促使更多企业放弃高成本的自主研发，转而采用现成的大模型服务，减少重复建设导致的资源浪费。

张鹏表示，大模型终将成为像水电一样的基础设施——普及且廉价。但需警惕过度的价格竞争，亏本做买卖不是正常的商业逻辑，最终要回归用户价值、生产力价值。

杨植麟坚信，无论“价格战”如何演变，回归核心价值是不变的定律。他预测，在大模型发展中必将迎来一系列“拐点”：比如当“推理”算力超越“训练”算力时，大模型的价值将逐渐显现；而当AI在人类工作流程中占据主导地位时，则会催生出全新的商业模式。

李大海也持相同看法，他认为当前“价格战”不乏营销意味，从长远看，平衡成本与利润，实现低价而不失盈利的模式，才是促进各行业应用真正落地的健康路径。

综合上述观点不难看出，技术逻辑上，降价是技术进步的必然结果；商业逻辑上，当前大模型应用创新正进入密集探索期，降价是企业争夺用户和扩大市场的重要手段。不过，在更长远的视角下，“价值”而非“价格”，才是更重要的决定性因素。

行业如何应对“价格战”？聚焦跨模态可信模型“白泽”研发应用的人民中科CEO侯黎明分析称，语言大模型在最应该卷“智能”的阶段却在卷“价格”，现阶段既有商业策略的考量，但也有市场价值不足的因素。在他看来，大模型的竞争最终还是基于能够给用户带来的价值，即使是“价格战”，也应该是经济、社会、绿色等要素的综合成本竞争。

“千行百业的高价值应用，人民群众对美好生活的日常需求应用，都是激发大模型价值的源头。”上海市数据科学重点实验室主任、复旦大学计算机科学技术学院教授肖仰华坦言，目前来看，大模型价值变现仍存在不确定性，“价格战”或将是一场长期的消耗战。

现阶段打响的“价格战”，无疑加速了行业洗牌。清华大学教授沈阳分析称，经过此轮价格战，行业门槛会进一步抬高，不少企业会被淘汰出局。

从“参数战”到“价格战”，AI大模型领域正由技术之争转变为商业之争。这不仅是成本与市场的博弈，也更加考验企业的创新能力和运营能力。价格是影响用户规模的关键因素，可以预见，“价格战”的下半场一定是“生态战”——构建围绕大模型的多元化应用生态，将成为行业前行的关键命题。

(责编：赵竹青、高雷)

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