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AI观察｜通往AGI，这个“中国小孩”另辟蹊径

人民网记者 赵竹青
2024年04月30日09:56 | 来源：人民网
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自从人工智能（AI）概念诞生以来，关于创造可媲美人类的通用人工智能（AGI）的探索和讨论从未停歇。近日，中关村论坛首次设立通用人工智能论坛，关于AGI的讨论被再次推向高潮。

论坛上，可爱的3岁小姑娘“通通”惊艳亮相。她是全球首个通用智能体，与电影《流浪地球2》中的数字生命“丫丫”类似，“通通”生活在高度仿真的虚拟环境中。令人惊叹的是，她不仅会自主学习，更能主动发起任务，做到“眼里有活”。

比如，当她发现玩具被丢在地上时，会主动将它们放回玩具箱里；遇到障碍物时，她会在观察四周环境后自己想出办法通过；在整理房间时，她还会灵活运用小凳子等工具进行辅助……“通通”高度的自主性，不仅开启了AI与人类的全新互动模式，也为我们描绘了一个更加智能、更加和谐的人机共融未来图景。

AGI的意义堪比“造人”。作为人工智能发展的终极目标，AGI的实现将标志着机器智能达到了一个全新的高度，能够像人类一样理解、学习和适应各种复杂环境，从而极大地拓展人类智能的边界。

在对AGI定义与期待上，业界仍莫衷一是。尽管像chatGPT这样的大型语言模型已经引起了全球轰动，但其是否触及AGI核心？多数人仍持否定态度。谷歌AI团队去年11月在一篇论文中探讨了AGI的实现路径，认为chatGPT仅触及了AGI的边缘，远未达到真正意义上的通用智能。图灵奖得主Yann LeCun更是明确表示，真正的AGI应该具备一个能够理解和适应外部环境的“世界模型”。

“通通”的出现，开辟了一条实现AGI的全新路径。“通通”的设计者、北京通用人工智能研究院院长朱松纯认为，通用人工智能的关键不在于数据量、计算力或模型规模，而在于“为机器立心”——构建一个具备完备认知架构和自我价值体系的智能体。他强调，智能体应当具备主观性、主动性和主体性，这与数据驱动型AI有着本质区别。

由此理念出发，“通通”的研发过程避开了对大算力、大数据的强依赖。在日常训练中，“通通”仅使用不超过10块A100芯片即可实现自主学习与成长。这一特性使得“通通”具有极高的实用价值。

然而这一路径也面临着不小的挑战：构建完备的认知架构和测试环境，以及解决智能体如何在复杂物理世界中自主学习与操作的难题。为此，团队研发了具身智能机器人测试平台“通境”，通过逼真的人机交互环境，正逐步克服这些障碍，为通用智能体走向现实世界铺路。

关于何时能实现AGI，业界预测不一。有人认为随着技术的快速迭代，AGI的到来可能比预期更快；也有人认为，由于涉及到的复杂性与未知挑战，实现AGI的道路仍然漫长。不过，无论时间表如何，一个共识是，未来的AGI方案必须是那些能够在技术突破的同时，妥善解决伦理、安全和社会影响问题的方案。这意味着，构建一个开放合作的创新生态，以及在政策、法律、伦理层面做好准备，是迈向AGI成功之路不可或缺的部分。

我们距离AGI究竟还有多远？或许，答案就在这一场场思想碰撞与技术革新的火花中渐渐清晰。

(责编：赵竹青、吕骞)
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