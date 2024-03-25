人民网记者 赵竹青

在人工智能技术日益渗透日常生活的今天，有关“AI PC”的讨论正快速升温，众多科技巨头的积极入局似乎预示着一个重要的行业转折点正在到来。各种声音的出现让我们不禁思考：“AI PC”时代是否真的就在眼前？

3月21日，AMD在北京举办AI PC创新峰会，AMD公司与联想、华硕等合作伙伴共同展示了最新的AMD锐龙8040系列笔记本处理器和首款集成了NPU（神经网络处理单元）芯片的台式机处理器——锐龙8000G系列。发布方宣称，与第一代AI PC处理器相比，锐龙8040在AI算力性能上实现了60%的提升。

各大整机厂商也纷纷将AI PC视为新的竞技场。在今年2月的世界移动通信大会（MWC 2024）上，联想、戴尔等多家公司携AI PC新品亮相。苹果公司也于近日发布了集成16核神经网络引擎的新款MacBook Air。

对于普通消费者而言，AI PC或许仍是一个略显模糊的概念。它可能是一台多了个Copilot按键的笔记本，也可能是一台能本地运行AI大模型的台式机。但不可否认的是，AI PC正逐渐从幕后走到台前，引领着计算设备的变革。

AI PC到底是什么呢？简单来说，就是能运行AI任务的个人电脑。当然，这并不是什么新鲜事。配备了高端独立GPU显卡的高性能PC早就能运行一些参数较小的本地AI模型了。但AI PC的追求远不止于此，它更注重将AI算力紧密集成到PC中，通过增加NPU功能模块，与CPU、GPU等协同工作，实现轻薄、低功耗与高性能的完美结合。这代表着PC产业链上下游共同探索的新赛道、新机遇和新方向。

相比传统CPU和GPU，NPU能够以更高的效率、更低的功耗执行神经网络任务。因此，业界普遍认为，未来“CPU+NPU+GPU”的组合将成为AI PC的算力基座。

专家表示，NPU能够通过标准化的接口，如OpenCL、CUDA、OpenVX等实现与AI框架交互，同时也更容易集成到不同的软件环境中，因此，NPU通常可以与主流的AI框架和软件栈实现较好的兼容。

然而要真正理解AI PC的内涵，或许需要我们超越传统视角。它不仅仅是对传统PC的简单升级，更预示着计算理念、用户交互和工作效率的深刻变革。这是一场涉及整个生态系统的革命，需要硬件制造商、软件开发者和用户的共同推动。

市场研究机构Canalys预测，2024年，将有五分之一的个人电脑具备AI功能，并采用专用芯片组或模块（如NPU）来运行端侧AI负载。在此之后，采用率将迅速上升，特别是在商业领域。端侧AI在生产力、安全性和成本管理方面的优势将成为企业采购新设备时的关键考量因素。到2027年，AI PC出货量预计将超过1.7亿台，其中近60%将部署在商业领域。

国际数据公司IDC也指出，AI PC的独特价值将对用户产生强大吸引力，从而缩短既有PC用户的换机周期，加速换机潮的到来。

尽管AI PC的前景令人振奋，但我们也不能忽视其面临的挑战。目前，AI PC的应用场景还相对有限，主要集中在生成式AI创作、图像视频创作加速和多任务处理等方面。对于大多数普通用户来说，AI PC带来的体验提升还不太明显，其在实际应用中的价值和潜力尚需时日来证明。

从更广阔的视角来看，传统PC向AI PC的演进无疑是AI技术重塑千行百业、推动传统行业变革的又一例证。随着算法的不断进步、硬件性能的提升和生态系统的成熟，AI PC有望解锁更多全新的应用场景，彻底改变人们与计算设备的互动方式。到那时，我们或许将真正迎来属于AI PC的“真香”时刻。

(责编：赵竹青、高雷)

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