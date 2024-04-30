人民网北京4月30日电 （记者罗知之）据国家统计局官网消息，2024年4月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，非制造业商务活动指数为51.2%，综合PMI产出指数为51.7%。

制造业继续保持恢复发展态势

4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。

从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月下降0.8个百分点；中型企业PMI为50.7%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为50.3%，与上月持平。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为52.9%，比上月上升0.7个百分点，表明制造业企业生产活动继续加快。

新订单指数为51.1%，比上月下降1.9个百分点，继续高于临界点，表明制造业市场需求保持恢复。

原材料库存指数为48.1%，与上月持平，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。

从业人员指数为48.0%，比上月下降0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度略有回落。

供应商配送时间指数为50.4%，比上月下降0.2个百分点，仍高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。

非制造业延续扩张态势

4月份，非制造业商务活动指数为51.2%，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点，表明非制造业延续扩张态势。

分行业看，建筑业商务活动指数为56.3%，比上月上升0.1个百分点；服务业商务活动指数为50.3%，比上月下降2.1个百分点。从行业看，铁路运输、道路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间；餐饮、资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低于临界点。

新订单指数为46.3%，比上月下降1.1个百分点，表明非制造业市场需求景气度有所回落。分行业看，建筑业新订单指数为45.3%，比上月下降2.9个百分点；服务业新订单指数为46.5%，比上月下降0.7个百分点。

投入品价格指数为51.1%，比上月上升1.6个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所上升。分行业看，建筑业投入品价格指数为52.2%，比上月上升4.0个百分点；服务业投入品价格指数为50.9%，比上月上升1.2个百分点。

销售价格指数为49.4%，比上月上升0.8个百分点，仍低于临界点，表明非制造业销售价格总体水平降幅收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为48.7%，比上月上升0.3个百分点；服务业销售价格指数为49.5%，比上月上升0.8个百分点。

从业人员指数为47.2%，比上月上升0.6个百分点，表明非制造业企业用工景气度有所回升。分行业看，建筑业从业人员指数为46.1%，比上月上升0.4个百分点；服务业从业人员指数为47.4%，比上月上升0.6个百分点。

业务活动预期指数为57.2%，比上月下降1.2个百分点，继续位于较高景气区间，表明非制造业企业对近期市场发展持续看好。分行业看，建筑业业务活动预期指数为56.1%，比上月下降3.1个百分点；服务业业务活动预期指数为57.4%，比上月下降0.8个百分点。

我国企业生产经营活动持续扩张

4月份，综合PMI产出指数为51.7%，比上月下降1.0个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动持续扩张。

(责编：罗知之、吕骞)

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