人民网记者 王绍绍

今年夏天，随着各地持续出现高温天气，全国发用电量快速攀升，多地启动迎峰度夏能源保供具体措施，以应对夏季用电高峰。

用电数据是经济运行的“晴雨表”和“温度计”。有关数据显示，今年前5个月，全国全社会用电量同比增长8.6%，增速比去年同期提高3.3个百分点，5月份当月，全社会用电量同比增长7.2%，我国电力消费延续平稳较快增长势头。多位专家表示，在气候变化背景下，能源电力供应和需求都面临关键影响因素变化大、不确定性增多等挑战，对电力供需平衡提出了更高的要求。

面对迎峰度夏的挑战，电力供应是关键。目前，富煤、缺油、少气的资源禀赋决定了我国当下“以煤为主体”的能源结构，煤电仍是我国电力供应的主力电源，发电量占全国总发电量比重近六成。近日，各地陆续开展煤炭生产规划和运输调度部署，发挥煤炭等传统能源对我国能源保供安全的“压舱石”效应。

在内蒙古呼和浩特，每隔几分钟，就有一列装载着8400吨煤炭的“万吨大列”从车站驶出，沿着内蒙古“西煤东运”的重载铁路主通道，将煤炭从塞北高原送到渤海之滨，日均发送煤炭量达到40万吨；在河北秦皇岛港，“6+N”电煤运输保障全天候协调机制不间断运转，联合铁路、海事、引航、拖轮等各保供节点，为能源物资优先打开一条“绿色通道”，省内统调电厂存煤平均可用天数达37.35天……

“截至目前，全国发电装机保持较快增长，统调电厂存煤1.98亿吨，为今年迎峰度夏电力保供提供了良好工作基础。”日前，国家发展改革委新闻发言人李超表示，迎峰度夏是能源电力保供的重点，要持续发挥煤电油气运保障工作的协调作用，加强燃料供应协调保障，重点保障煤炭稳产稳供，补强局域电网、城中村老旧配电网等供电薄弱环节。

煤电“压舱石”为电力保供打下了扎实基础，光伏、水电、风电等清洁能源则为今年迎峰度夏“加把劲”。近日，杭州余杭“光储动态增容”项目正式投入使用，光伏发电效率达950瓦时，储能蓄电可储200-400千瓦时，能够实现富余电量的自动存储、自动释放。当地有关负责人介绍，这套数字储能系统就像是容纳了一个个“储能木桶”，能够利用“木桶”中的长板来补充短板位置，在用电需求量提高时，系统会自动释放电能，从而起到了智能“削峰填谷”的作用。

今年以来，我国清洁能源供给能力持续提升，新型电力系统加速构建。国家统计局最新数据显示，今年1-5月份，规模以上工业发电量36570亿千瓦时，同比增长5.5%。其中，太阳能发电量为1495亿千瓦时，同比增长25.3%，风力发电量为4048亿千瓦时，同比增长5.0%。分析人士表示，从用电侧看，随着人民生活水平提高，降温、采暖负荷“尖峰化”特征明显；从发电侧看，新能源作为新增发电装机主体，日内出力波动大，对电力系统的气候弹性、安全韧性、调节柔性提出更高要求。

除了统筹推进“火、水、风、光、核”等多种发电方式的协同电力生产之外，面对迎峰度夏电力供需的结构性矛盾，深挖存量电力资源潜力、在更大范围内平衡好电力供需是关键。近年来，广东、福建两省签订了电力电量互送协议，建立常态互济、应急互济等机制，利用闽粤联网工程的输送能力，扩大省间电力互济互惠的成果，至今已完成25次电力互送交易，形成季节性互补机制。

“要从支持系统、大电网、配电网等不同层次出发，加强智能化调度能力建设，逐步形成适应新型电力系统的智能化调度体系。”有关专家表示，要加强各层级电网调度能力建设和协同运行，提升大电网跨省跨区协调调度能力，实现分布式新能源、电动汽车等新型主体的并网接入和灵活互动，实现调峰储能资源的可观、可测、可调、可控。

(责编：方经纶、高雷)

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