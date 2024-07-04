人民网记者 黄盛

“我们正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。”证监会党委书记、主席吴清日前说道。

据介绍，为认真落实中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，近日，吴清与证监会领导班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研。

吴清表示，证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。

对此，业内人士认为，今年以来，进一步全面深化资本市场改革正在跑出“加速度”。特别是开展注册制等资本市场改革综合评估，筹划深化改革方案，不仅体现了监管部门对资本市场发展的高度关注，更展现了其持续推进改革的坚定决心。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向记者表示，进一步全面深化资本市场改革，要紧紧围绕服务科技创新和新质生产力发展，加快构建与之相适配的全链条市场服务体系和相关制度机制。坚持质量优先、严把IPO准入关，完善科技型企业精准识别机制，统筹好一、二级市场平衡，更大力度推动中长期资金入市，着力增强资本市场内在稳定性。

在加强监管与并购重组等方面，杨德龙认为，要坚持依法从严监管，进一步增强融券、量化、退市监管的适应性和针对性，严厉打击财务造假、欺诈发行等严重违法违规行为；进一步完善投资者赔偿救济机制，加强退市过程中的投资者保护，多措并举激发并购重组市场活力；支持上市公司聚焦做优做强主业，开展吸收合并、产业整合，大力提高上市公司质量；进一步推动畅通私募股权创投基金“募、投、管、退”循环，引导企业投早、投小、投长期、投硬科技；压严压实中介机构看门人责任，加快提升专业服务能力。

“改革措施如果得到有效实施，将有助于提升中国资本市场的国际竞争力、促进经济结构的优化升级，并为投资者提供更加稳定和可预测的市场环境。同时，强化监管和提高违法成本也是保护投资者尤其是中小投资者利益的重要手段。”中国社会科学院研究生院特聘导师柏文喜表示。

吴清说，证监会将广泛倾听、认真研究各方面的意见建议，及时改革完善相关制度规则，抓紧推出一批有示范意义的典型案例，促进形成各方共同推进进一步全面深化资本市场改革的强大合力。（实习生张欣怡对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)

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