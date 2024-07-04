人民网记者 李栋 刘卿

产业振兴是乡村全面振兴的重中之重。今年的中央一号文件指出，“鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌。”当前，各地各级农业农村部门，突出生态优先，拓展农业多种功能，挖掘乡村多元价值，做好“土特产”文章，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动了乡村产业全链条升级。

“农村特色产业根植于特定资源环境，彰显地域特色，具有独特品质，发展壮大农村特色产业重点基地建设、供应链、精深加工和产业链上下功夫。”农业农村部原总农艺师、中国合作经济学会会长孙中华在近日举办的大同黄花进京推介会上表示，通过搭建交流合作平台，将助推大同黄花产业高质量发展再上新台阶，谱写乡村振兴新篇章。

大同市副市长孟维君介绍，山西省大同市有600多年的黄花种植史。得益于高寒冷凉气候，加上火山喷发形成的独特富锌富硒土壤，造就了如今的大同黄花。下一步，要延伸产业链条，助推大同黄花成为农民群众持续增收的“致富花”、乡村发展的“振兴花”。

“大同黄花丰收活动月已在大同连续举办六年，成为全国黄花产业发展新成果展示、新技术运用、新合作交流的重要平台。”大同市委农办主任、市农业农村局局长赵晓周介绍，今年的黄花丰收活动月内容丰富，形式多样，旨在全方位宣传黄花功能功效、膳食营养，推广“大同黄花”区域公用品牌，提升品牌影响力、知名度，推动把小黄花做成大产业。

“传播三农政策，讲好三农故事。”中国农业电影电视中心党委副书记、纪委书记孙密宏在推介会上说，将联合《中国乡村振兴》杂志社、大同市人民政府、大同市黄花协会，携手助推大同黄花产业高质量发展，将其推广成为香溢四海、百姓增收的“致富之花”。

(责编：方经纶、高雷)

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