科技日报讯 （记者马爱平 通讯员刘铮）记者7月6日从中国农业大学获悉，国内首个渔业大模型——范蠡大模型1.0近日发布。

用户可以通过“请问我”“请听我”“请看我”“请决策”4个模块，向范蠡大模型1.0提出各种问题。数据显示，范蠡大模型1.0为渔业养殖工人、管理经营者和政府决策部门提供了更精准、更全面的人工智能支持。

据悉，范蠡大模型1.0由国家数字渔业创新中心主任、中国农业大学信息与电气工程学院教授李道亮率领的团队，联合中国联通、中国电信、中国移动3家运营商，以及相关水产院校和科研机构共同研发。

“范蠡大模型1.0以27种鱼虾蟹贝主养品种水产文本语料为主，辅以图像、音视频等多模态数据，形成大规模渔业专业知识语料库。”李道亮告诉记者，“大模型通过深度学习架构和多种技术，实现渔业多模态数据采集、清洗、萃取和整合，生成丰富的渔业养殖知识，还可以实现水、饵、病、管等多方面预测、分析和决策。”

准确监测和评估鱼类的健康状况和体重异常耗时费力，且可能对鱼类造成伤害。为此，研发团队开发了基于计算机视觉技术的鱼类体重估计模型，可以基于机器视觉实时捕捉水下鱼类图像，优化构建深度神经网络算法，自动完成图像中鱼类目标的检测和定位；还能通过提取形状、颜色、纹理等多维度特征，以非接触方式实现对鱼类体重的实时、准确估算，同步完成生长及健康状态监测和计算，为投饵决策、水环境及能耗优化控制提供数据支撑。

(责编：王震、陈键)

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