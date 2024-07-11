人民网北京7月11日电 （记者黄盛）为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。

同时，证监会批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。

据记者了解，融资业务是指证券公司向客户提供资金融资的服务，客户通过借来的资金加了杠杆可以买入更多的股票。融券业务是指投资者借入证券公司的股票，然后卖出并获得资金，待股价下跌后再以更低的价格买回股票归还给证券公司，从而实现利润。转融券业务则是指当证券公司没有足够的股票供投资者融券卖出时，证券公司会通过向其他机构或个人借入股票，然后将这些股票转借给投资者进行融券交易。这样的操作，能够帮助投资者实现融券交易的目标，同时也为证券公司提供了增加业务规模和收入的机会。

从国内证券市场发展和集中监管实际需要出发，我国从2013年前后建立了转融通制度，一方面为融资融券业务提供必要的资金和证券来源；另一方面也为监管部门掌握业务开展情况，加强日常监管，及时采取逆周期调节措施提供了手段。

证监会数据显示，截至2024年6月底，融券、转融券规模累计下降64%、75%。融券规模占A股流通市值约0.05%，每日融券卖出额占A股成交额的比例由0.7%下降至0.2%，对市场的影响明显减弱，为暂停转融券业务创造了条件。此次调整对存量业务分别明确了依法展期和新老划断安排，这有助于防范业务风险，维护市场稳健有序运行。

在证监会宣布批准暂停转融券业务后，上交所、深交所、北交所三家交易所同步发布《关于调整融券交易保证金比例的通知》，规定投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%。其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出的融券保证金比例不得低于120%。

另据记者梳理，去年下半年以来，证监会根据市场情况和投资者关切，采取了一系列加强融券和转融券业务监管的举措——

2023年10月，证监会围绕优化融券交易和转融通证券出借交易发布一系列举措，比如提高融券保证金，融券保证金比例不得低于80%。其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%。此外，限制上市高管和核心员工融券出借，并对大宗套利等借助融券非正当获利方式进行监管。

今年1月28日，证监会再次调整融券制度，一是全面暂停限售股出借，1月29日实施；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，自3月18日起实施。随后，中证金融公司通知，暂停转融通借入证券实时可用。

今年2月6日，证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问，对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。

也有业内人士表示，暂停转融券业务旨在进一步呵护市场并防止恶意“做空”力量，打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。

证监会表示，将深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，坚持问题导向和目标导向，始终将维护制度公平性和提升市场内在稳定性放在突出位置。同时，根据市场情况，加强日常监管和逆周期调节，对不当套利等违法违规行为从严打击，保障市场稳定运行，切实维护投资者利益。

(责编：王连香、高雷)

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