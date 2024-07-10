人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让阅读点亮梦想之光 多方助力青少年教育行稳致远

人民网记者 杜燕飞
2024年07月10日20:47 | 来源：人民网
小字号

少年智则国智，少年强则国强。在建设教育强国的进程中，在青少年成长的过程中，阅读的重要性不言而喻。它关乎知识的获取、视野的扩展，更影响价值观的塑造、能力的养成。教育部等8部门此前印发《全国青少年学生读书行动实施方案》，部署开展全国青少年学生读书行动，引导激励青少年学生爱读书、读好书、善读书。

在政策引导下，越来越多的社会力量行动起来，以各种形式参与到青少年阅读中来，让书香飘到每一个角落。

今年7月，新华书店联合度小满启动暑期“悦读计划”公益行动，向乡村地区的中学和小学捐赠图书，让孩子们把书带回家，丰富学生暑期课外阅读资源，培养学生的课外阅读习惯。

据介绍，目前，暑期“悦读计划”捐赠的6600本图书被陆续送至位于陕西汉中西乡县、河北沧州盐山县、山东乳山市、福建建瓯市和广西柳州市的5所中学和小学学生手里。与此同时，暑期“悦读计划”还将在这5所中学和小学设立“悦读计划图书角”，让他们在阅读中感受到更多乐趣，收获更多知识。

“图书内容比较全，包括文学、历史、科学、艺术等领域，特别是科学方面的书籍，将丰富学生在校学习实践。”“我们要管理好、利用好这些图书，让孩子们随时可以阅读，培养他们的求知精神，引导他们奋发进取，早日成才。”“通过这些图书，我们学习到了课本之外的知识，拓宽了我们的视野。” “每一本书都是一扇通往知识世界的大门，我们拥有了更多探索未知世界的钥匙”……收到图书后，5所中学和小学老师和学生们纷纷说。

“‘悦读计划’不是一次简单的捐赠，我们希望让更多的孩子可以读到优秀的图书，培养他们的阅读习惯。同时，也借此机会呼吁更多的企业和社会组织关注青少年教育，共同参与、贡献力量。”新华书店网上商城负责人说。

度小满公益负责人表示，此次和新华书店携手启动“悦读计划”，为“小满助力计划”公益项目落地过的地区的中小学校捐赠图书，让学生在暑期通过阅读开拓视野。未来，“悦读计划”公益行动将推广到更多的地区和学校，持续关注乡村地区中小学生的发展，为青少年教育贡献自己的力量。

专家表示，阅读是获取知识、增长智慧的重要方式，更是传承文明、提高国民素养的重要途径。实施青少年学生读书行动是推进教育现代化、建设教育强国的重要行动。面对青少年日益增长的个性化、多元化阅读需求，需要社会各界协同发力。在这其中，金融机构的参与发挥着重要作用，期待越来越的金融机构参与进来，为推动全民阅读、建设书香社会贡献力量。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
让阅读点亮梦想之光 多方助力青少年教育行稳致远
　　少年智则国智，少年强则国强。在建设教育强国的进程中，在青少年成长的过程中，阅读的重要性不言而喻。…
共绘智能未来 信息互通与AI融合加速社会进步
　　剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生罗睿鸣 人民网北京7月10日电 （记者许维娜、王红）“在信息洪流中，信息互通如同一座桥梁，不仅促进了价值的创造与流通，更在无形中拉近了人与人之间的距离。”2024年（第二十三届）中国互联网大会召开期间，深圳黄鹂智能科技有限公司CEO刘志在接受人民网专访时探讨了信息技术及人工智能对社会发展的深远影响。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部