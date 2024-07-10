人民网记者 杜燕飞

少年智则国智，少年强则国强。在建设教育强国的进程中，在青少年成长的过程中，阅读的重要性不言而喻。它关乎知识的获取、视野的扩展，更影响价值观的塑造、能力的养成。教育部等8部门此前印发《全国青少年学生读书行动实施方案》，部署开展全国青少年学生读书行动，引导激励青少年学生爱读书、读好书、善读书。

在政策引导下，越来越多的社会力量行动起来，以各种形式参与到青少年阅读中来，让书香飘到每一个角落。

今年7月，新华书店联合度小满启动暑期“悦读计划”公益行动，向乡村地区的中学和小学捐赠图书，让孩子们把书带回家，丰富学生暑期课外阅读资源，培养学生的课外阅读习惯。

据介绍，目前，暑期“悦读计划”捐赠的6600本图书被陆续送至位于陕西汉中西乡县、河北沧州盐山县、山东乳山市、福建建瓯市和广西柳州市的5所中学和小学学生手里。与此同时，暑期“悦读计划”还将在这5所中学和小学设立“悦读计划图书角”，让他们在阅读中感受到更多乐趣，收获更多知识。

“图书内容比较全，包括文学、历史、科学、艺术等领域，特别是科学方面的书籍，将丰富学生在校学习实践。”“我们要管理好、利用好这些图书，让孩子们随时可以阅读，培养他们的求知精神，引导他们奋发进取，早日成才。”“通过这些图书，我们学习到了课本之外的知识，拓宽了我们的视野。” “每一本书都是一扇通往知识世界的大门，我们拥有了更多探索未知世界的钥匙”……收到图书后，5所中学和小学老师和学生们纷纷说。

“‘悦读计划’不是一次简单的捐赠，我们希望让更多的孩子可以读到优秀的图书，培养他们的阅读习惯。同时，也借此机会呼吁更多的企业和社会组织关注青少年教育，共同参与、贡献力量。”新华书店网上商城负责人说。

度小满公益负责人表示，此次和新华书店携手启动“悦读计划”，为“小满助力计划”公益项目落地过的地区的中小学校捐赠图书，让学生在暑期通过阅读开拓视野。未来，“悦读计划”公益行动将推广到更多的地区和学校，持续关注乡村地区中小学生的发展，为青少年教育贡献自己的力量。

专家表示，阅读是获取知识、增长智慧的重要方式，更是传承文明、提高国民素养的重要途径。实施青少年学生读书行动是推进教育现代化、建设教育强国的重要行动。面对青少年日益增长的个性化、多元化阅读需求，需要社会各界协同发力。在这其中，金融机构的参与发挥着重要作用，期待越来越的金融机构参与进来，为推动全民阅读、建设书香社会贡献力量。

(责编：郝帅、高雷)

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