人民网记者 杜燕飞

科技兴则民族兴，科技强则国家强。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，技术创新进入前所未有的密集活跃期。

金融是国民经济的血脉。中国人民银行等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（以下简称《工作方案》）提出，“全面加强金融服务专业能力建设”“建立科技型企业债券发行绿色通道”“打造科技金融生态圈”，明确了科技金融“施工图”。

中央金融工作会议要求，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。其中，科技金融位居首位。

科技金融为何被放在这么重要的位置？究其原因，当前，高技术领域成为国际竞争的最前沿和主战场。作为科技创新发展的重要一环，科技金融在新兴技术研发、科技成果转化、现代产业体系建设上，能够提供不可或缺的强有力支撑。

2022年以来，中国人民银行设立科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款和科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具，引导金融机构加大科技型企业支持力度。同时，金融机构创新产品和服务，设立“科技金融中心”“科技支行”，创设“技术流”评价体系，加大信用贷款投放力度，实施“投贷联动”，拓宽直接融资渠道，助力科技型企业发展壮大。

中国人民银行数据显示，过去5年，高技术制造业中长期贷款余额年均保持30%以上的增速；科技型中小企业获贷率从14%提升至47%；科创票据累计发行8000亿元；超过1700家专精特新企业在A股上市；创业投资基金管理规模达3万亿元。

值得注意的是，现代科技创新以企业为主体，与产业创新深度融合，投资周期长、资金需求量大、风险和不确定程度高。科技企业在不同生命周期阶段，金融需求也有所不同，需要精准服务。

为此，《工作方案》提出了一系列有针对性的工作举措，培育支持科技创新的金融市场生态，进一步增强金融市场的多层次性，助力科技型企业发展壮大。其中，鼓励各地提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”服务，为科技型企业描绘了一幅多元化接力式的金融服务图景。

与多元创新生态相对应，科技金融也是一个生态系统，涉及金融体系内部各类机构衔接协作、金融体系与科技体系相互配合。专家表示，《行动方案》提出的多项举措，旨在将耐心资本、长期资本引向种子期、初创期科技型企业，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。与此同时，在促进科技成果转化应用的过程中，金融体系也在产业转型升级中实现着自身高质量发展。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示，金融机构应逐步从以贷款为主的服务模式，升级为综合化、全方位服务。通过运用金融科技手段完善供应链平台，帮助金融识别专精特新中小企业和企业的需求，在进一步探索投贷联动业务创新的同时，积极拓展科创企业的直接融资渠道，形成多元化、多层次的科技金融体系。

中国人民银行信贷市场司有关负责人表示，要聚焦重点、迎难而上，以投早、投小、投长期、投硬科技为导向，加强基础制度建设，健全激励约束机制，全面提升科技金融服务能力、强度和水平，综合运用贷款、债券、股权、保险等手段，为科技型企业和各类科技创新活动提供全链条全生命周期、多元化接力式金融服务。

(责编：方经纶、高雷)

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