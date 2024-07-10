剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生罗睿鸣

人民网北京7月10日电 （记者许维娜、王红）“在信息洪流中，信息互通如同一座桥梁，不仅促进了价值的创造与流通，更在无形中拉近了人与人之间的距离。”2024年（第二十三届）中国互联网大会召开期间，深圳黄鹂智能科技有限公司CEO刘志在接受人民网专访时探讨了信息技术及人工智能对社会发展的深远影响。

“在这个互联网无处不在、信息飞速发展的时代，我们深刻感受到了信息技术的独特魅力与巨大价值。”刘志认为，信息互通作为这一进程中的关键驱动力，正以前所未有的力量推动着社会的变革与进步。

随着信息互通技术的日益成熟与普及，人工智能技术的应用范围也在不断拓宽。在刘志看来，从智能家居的温馨服务到智慧城市的高效运转，从远程医疗的便捷普及到教育资源的均衡分配，信息技术与人工智能的深度融合正逐步渗透到人们生活的每一个细微之处，丰富了日常生活体验，促进了社会的整体发展。

刘志作为多次参会的嘉宾，感慨地表示：“每一次参会都能深刻感受到人工智能技术的飞速发展与应用创新的蓬勃态势。今年，智能设备在展会上的多样化展示更是令人印象深刻，这无疑是人工智能深入生活各个领域的生动写照。”

作为一位亲身经历了互联网浪潮洗礼的80后企业家，刘志对互联网的未来充满信心。他认为，过去三十年的积累为大数据、人工智能等前沿技术奠定了坚实的基础，而这些技术正逐步挖掘并释放出海量信息数据的深层价值，为社会的可持续发展注入强大动力。

展望未来，刘志特别强调了探索智能本质的重要性，尤其是将人工智能技术与人类生物特性相结合的可能性。“尽管当前的大模型技术已在某些方面展现出类人化的特性，但智能的本质依然是一个充满未知与挑战的领域。”他呼吁业界应共同努力，深入探索智能的奥秘，以期在未来实现更加人性化、智能化的技术应用，为人类社会的繁荣与进步贡献更多力量。（实习生张咏棋对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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