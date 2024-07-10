剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生赵烁

人民网北京7月10日电 （记者许维娜、王红）“在当今这个信息爆炸的时代，数据的便捷访问正以前所未有的速度重塑着信息获取的方式，有效提升了社会运行的效率与精准度。”2024年（第二十三届）中国互联网大会期间，北京智源人工智能研究院理事长黄铁军在接受人民网专访时，深入剖析了云数据计算与人工智能大模型的最新进展，并展望了数字经济未来的发展方向。

黄铁军表示，随着云数据计算技术的高度发达，人工智能大模型已迈入了一个全新的发展阶段。他说：“过去，人们依赖自身大脑处理复杂信息并作出决策，而今，人工智能不仅能够执行类似任务，更在数据处理规模、速度以及数据规律认知上展现出超越人类的强大能力。这标志着人工智能已成为推动社会进步最具革命性的生产力要素。”

对于连续多年参与中国互联网大会的黄铁军而言，今年的大会无疑透露出了一个强烈的信号：推动数字经济发展，特别是深化大模型的创新与应用，已成为业界的广泛共识，并逐渐成为众多企业，特别是大型互联网企业发展战略的核心。

他进一步阐释：“与去年相比，这种共识不仅更加深入人心，而且在实际的资源投入和人工智能大模型的技术水平上也实现了显著提升。”

黄铁军还强调了数据在人工智能发展中的关键作用。他呼吁，应继续加强互联网内容建设，提升数据质量，为人工智能的快速发展提供坚实的数据支撑。同时，他鼓励人工智能技术在社会各领域的广泛应用，推动其与各行各业的深度融合，为经济社会发展注入强劲动力。

“互联网已成为社会运行的基础设施。”黄铁军充满信心地表示，“在未来，互联网将更加智能化，能够提前满足人们的需求，就像拥有了一个贴心的助理，使用者只需表达需求，系统就能为其安排妥当。我相信，随着时间的推移，人们将越来越自然地接受这种无微不至的服务。”

(责编：郝帅、高雷)

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