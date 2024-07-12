近期，暑假旅游逐渐升温，位于海南博鳌的乐城国际医疗旅游先行区（下称“乐城先行区”）热度也持续攀升。

乐城先行区何以越来越“热”？近日，人民网《财米油盐》通过实地采访，发现答案就藏在四个关键字里。

一是“特”。作为我国唯一的“医疗特区”，乐城先行区被赋予了医疗、研究、经营和国际交流“四个特许”政策，可以引进临床急需的国外已上市但国内未上市的最新药械，让国内患者在“家门口”就能用上新药品、新器械、新疗法。

目前，乐城先行区已建成全国唯一汇集全球创新药品与尖端医疗器械的长期展示馆。全球16个国家，80多家企业的800余种先进药械产品在此展出。

数据显示，近五年来，乐城先行区接待医疗旅游人数年均增长56%，营业收入年均增长65%，特许药械使用人次年均增长超200%。超400种特许药械已在此实现“中国首用”，惠及7万余名患者。

二是“惠”。药好用，还要实惠。自2020年起，乐城先行区创新推出乐城特药险，同时乐城特药相继被纳入北京、上海等全国43个省级、市级和地区的普惠健康保药品目录，加速创新药械惠及更多国内患者。

三是“新”。在“硬核”的特许医疗之外，健康消费也是乐城先行区的一大特色。包括健康管理、中医理疗、医美服务等多项服务，都已成为乐城的消费新时尚。

今年“五一”假期期间，乐城先行区推出包括“预见美好”早筛之旅、“海滨疗愈”焕新之旅、“中医中药”养生之旅等在内的首批7条特色医疗旅游线路，为国内外消费者提供国际领先的高品质、个性化医疗旅游服务。

四是“研”。在海南自由贸易港建设诸多“先行先试”中，乐城临床真实世界数据应用试点是深化药品医疗器械审评审批制度改革的重要试验田。

据了解，2019年6月，国家药监局和海南省政府在乐城先行区启动临床真实世界数据应用试点工作。截至目前，累计有36个国际创新药械在乐城开展真实世界研究，有15个产品已通过乐城真实世界数据辅助临床评价在国内注册上市。

从“起步”到“起势”，乐城先行区发展步稳蹄疾。展望未来，这一方新药、新械、新疗法的热土，将赋能更多“先行先试”开花结果，成为罕见病等疑难杂症患者的“希望之城”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

出镜：方经纶

摄像：孟凡盛 牛良玉 符武平

剪辑：史新培

文字：方经纶

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经