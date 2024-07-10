人民网苏州7月10日电 （记者栗翘楚）站在江苏（苏州）国际铁路物流中心海关监管区办公大楼，周国旺向北远眺物流运输场站，集装箱整齐堆列，来往穿梭转运卡车接连不断，吊装机械臂升降搬运……“这是我们科室监管中欧班列的第5年，开行之初远不如如今这么繁盛，一周只发一班车，而且只有出口。”苏州海关驻虎丘办事处监管二科科长周国旺说。

背靠京杭大运河的江苏（苏州）国际铁路物流中心是苏州中欧班列的始发站，也是铁公水多式联运枢纽载体。据了解，以往苏州企业都习惯空运、海运出口，铁路运输是一个陌生的进出口方式，而中欧班列的运输成本只有空运的五分之一、运输时间是海运的三分之一。

苏州海关关员对中欧班列实施监管。周文俊摄

为了让苏州企业在家门口享受高效便捷的货物出口体验，苏州海关多次调研中欧班列发运信息及企业出货需求，联同铁路部门、班列公司多次沟通了解中欧班列出口货物的实际情况和存在困难，不断优化监管服务举措，在海关及铁路部门多方协作努力下，中欧班列这一运输方式“打动”了企业，这条新丝路上的班列越跑越多、越跑越快。截至目前，苏州开行的国际班列线路达到10条，其中赴欧洲6条、中亚2条、东南亚2条，每周开行的进出口班列稳定在5列左右。

“最近几年，我们监管的出口货物品类越来越多样，从开行初期的电子产品逐步扩大到电动工具、服装、玩具、家电、游戏机、健身器材等。业务形态也越来越丰富，许多跨境电商企业乘着中欧班列加速拓展海外市场。”周国旺说，每周苏州中欧班列都要出口1至2个满载智能小家电等跨境电商货物的集装箱，“丝路电商”在新丝路上欣欣向荣。

周国旺介绍：“别看大厅里没人排长队，其实班列放行速度反而更快了。我们借助‘互联网＋海关’平台开展‘不见面’审批，通过应用电子运抵报告、‘掌上物流’系统、电子车牌自动识别等智能技术手段努力提升现场监管效能，并不断推广铁路快速通关模式，保障货物‘秒通关’‘秒放行’。”

“借助中欧班列，企业可以在‘家门口’将产品发往欧洲、中亚等地区，通关查验手续都可以‘一站式’办理，基本上当天就可实现货物的申报查验放行。”苏州优吉通国际物流有限公司总经理张奇麟说。

跨境电商、二手车等品牌专列……苏州海关助力苏州中欧班列不断开拓新业态新模式，为长三角地区与共建“一带一路”国家经贸合作提供更为便捷的物流通路，助力互联互通、合作共赢。今年1至5月，苏州中欧班列累计开行进出口班列254列、货重21.08万吨，同比分别增长29.6%、35.4%。

(责编：王连香、高雷)

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