人民网常州7月10日电 （记者栗翘楚）盛夏时节，江苏常州，在中车戚墅堰机车有限公司车间的总装生产线上，燃料室、司机室等，像一个个积木块有序组合，“搭”出了一辆机车。完成涂装和场内试验后，DF8B型内燃机车走出国门，运往几内亚。

针对企业此次业务特点，常州海关通过“提前申报”“两步申报”等通关便利化措施，指导企业通过国际贸易“单一窗口”办理货物进出口手续，提高通关效率。此外，加大信用培育力度，对产业链龙头企业优先提供信用培育服务，鼓励中车戚墅堰公司申请海关高级认证资质，以便企业更好享受优先办理通关手续、降低货物查验率等便利，并进一步获得“经核准的出口商”资格和“保税货物自主核查结果认可”资格，为企业进一步拓展海外市场提供助力。据统计，今年1至5月，中车戚墅堰公司出口铁道车辆零部件等产品共计1349万元，同比增长71.5%。

常州海关关员了解氢能源机车生产流程。魏帮军摄

工业是常州鲜明的标识。南京海关所属常州海关副关长李喆列举了一组数据：国家工业41个大类，常州有37个，207个中类有191个，666个小类有605个。高端装备制造、新能源汽车和汽车核心零部件、新材料等先进制造业产业集群，正在全国产业版图中打上鲜明的“常州地标”。

此次机车出口是轨道交通产业布局海外市场的一个缩影。 轨道交通装备制造产业已是常州特色产业，一批掌握关键技术的轨道交通装备制造企业成为创新新锐，中车戚机公司、中车戚研所、今创集团等国内外近200家知名企业集聚在此，涵盖内燃机车整车制造、高速列车牵引传动等各个领域，成为国家级轨道交通装备制造产业基地。企业积极响应“一带一路”倡议，助力“中国智造”机车开往共建“一带一路”国家。

“下一步，常州海关将应用‘企业问题清零’机制打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，在深化信用培育、丰富口岸功能服务高效通关、综合运用税收优惠措施等方面持续发力，落实跨境贸易便利化措施，让轨道交通企业充分享受便利，积极推动常州轨道交通产业成为更具国际竞争力的产业集群。”李喆说。

(责编：王连香、高雷)

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