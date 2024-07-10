人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“高质量发展看海关”

中国“智造”出海受追捧

2024年07月10日14:11 | 来源：人民网
小字号

人民网常州7月10日电 （记者栗翘楚）盛夏时节，江苏常州，在中车戚墅堰机车有限公司车间的总装生产线上，燃料室、司机室等，像一个个积木块有序组合，“搭”出了一辆机车。完成涂装和场内试验后，DF8B型内燃机车走出国门，运往几内亚。

针对企业此次业务特点，常州海关通过“提前申报”“两步申报”等通关便利化措施，指导企业通过国际贸易“单一窗口”办理货物进出口手续，提高通关效率。此外，加大信用培育力度，对产业链龙头企业优先提供信用培育服务，鼓励中车戚墅堰公司申请海关高级认证资质，以便企业更好享受优先办理通关手续、降低货物查验率等便利，并进一步获得“经核准的出口商”资格和“保税货物自主核查结果认可”资格，为企业进一步拓展海外市场提供助力。据统计，今年1至5月，中车戚墅堰公司出口铁道车辆零部件等产品共计1349万元，同比增长71.5%。

常州海关关员了解氢能源机车生产流程。魏帮军摄

常州海关关员了解氢能源机车生产流程。魏帮军摄

工业是常州鲜明的标识。南京海关所属常州海关副关长李喆列举了一组数据：国家工业41个大类，常州有37个，207个中类有191个，666个小类有605个。高端装备制造、新能源汽车和汽车核心零部件、新材料等先进制造业产业集群，正在全国产业版图中打上鲜明的“常州地标”。

此次机车出口是轨道交通产业布局海外市场的一个缩影。 轨道交通装备制造产业已是常州特色产业，一批掌握关键技术的轨道交通装备制造企业成为创新新锐，中车戚机公司、中车戚研所、今创集团等国内外近200家知名企业集聚在此，涵盖内燃机车整车制造、高速列车牵引传动等各个领域，成为国家级轨道交通装备制造产业基地。企业积极响应“一带一路”倡议，助力“中国智造”机车开往共建“一带一路”国家。

“下一步，常州海关将应用‘企业问题清零’机制打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，在深化信用培育、丰富口岸功能服务高效通关、综合运用税收优惠措施等方面持续发力，落实跨境贸易便利化措施，让轨道交通企业充分享受便利，积极推动常州轨道交通产业成为更具国际竞争力的产业集群。”李喆说。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国“智造”出海受追捧
　　人民网常州7月10日电 （记者栗翘楚）盛夏时节，江苏常州，在中车戚墅堰机车有限公司车间的总装生产线上，燃料室、司机室等，像一个个积木块有序组合，“搭”出了一辆机车。完成涂装和场内试验后，DF8B型内燃机车走出国门，运往几内亚。…
记者去哪儿：数字技术为智慧生产生活提“智”增效
　　如今，人工智能、大数据、区块链等数字技术的快速发展与广泛应用为新质生产力提供了核心动力，技术创新赋能城市治理数字化转型，数字化应用加快传统产业改造升级，推动工业制造提质增效，“智慧政务”一网通办，“无人工厂”走入现实。 近年来，我国数字政府建设加快推进，政务服务水平不断提升，数字技术正从千行百业拓展至民生领域。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部