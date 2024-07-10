人民网记者 王绍绍

如今，人工智能、大数据、区块链等数字技术的快速发展与广泛应用为新质生产力提供了核心动力，技术创新赋能城市治理数字化转型，数字化应用加快传统产业改造升级，推动工业制造提质增效，“智慧政务”一网通办，“无人工厂”走入现实。

近年来，我国数字政府建设加快推进，政务服务水平不断提升，数字技术正从千行百业拓展至民生领域。

江苏省南京市江宁区区域面积广、经济体量大，流动人口、工厂企业、高校园区众多，城市治理急需“智慧大脑”。随着江宁城市治理中心正式实体化运行，江宁区迈出了治理数字化转型的关键一步。

“江宁一网统管综合管理平台能够将城市运行、居民生产生活数据汇总到一块屏幕上，有助于我们对城市运营状况进行实时监控。”南京市江宁区城市数字治理中心苏荣康表示，通过人工智能、大模型技术对收集到的数据进行分析，管理者能够对一些事件进行分级分类处置，比如说节假日期间的客流监测，再如汛期时的汛情处置等等。

除了宏观调控，城市数字治理的独特优势还体现在基层的街道社区工作中。

来到江宁区禄口街道指挥中心，道路高清监控被实时传回，消防警情系统随时待命，居民反馈通道保持畅通……

“一网统管平台如同一张大网，将街道的64个部门、30个社区以及162个网格紧密地联系在了一起。”南京市江宁区禄口街道指挥中心负责人陆文婷介绍，通过一网统管平台，街道工作实现了“线上+线下”的协同模式，当事件发生时，居民仅需拍张照片上传到系统，很快会有相关工作人员到现场进行处置，极大提升了解决问题的效率。

陆文婷表示，希望今后一网统管平台的运行能够更加贴近民心，为数字化城市治理提供更多实战经验。

中电信数政科技有限公司副总经理张宝玉介绍，“城市治理可分为优政、惠民、兴业、强基四个方向。数字技术构建的城市大脑，为交通线路等领域做出优化；能够帮助管理者洞悉经济发展数据；极大提升了居民在医疗、通勤等日常生活场景的便利程度。中国电信在各领域打造了200多个数字化的平台，为服务社会数字化转型提供了解决方案，承担了网络强国和数字中国建设主力军的责任。”

信息技术的发展不仅赋能城市治理的数字化转型，还促进着传统工业的数字化革新。随着5G互联网技术的不断成熟，科幻片中的“无人工厂”正一点点变为现实。

在安徽海螺集团白马山水泥厂，厂区机器轰鸣，日夜不息。与传统工厂不同的是，这里已建设成为高度自动化的智能工厂。

在厂区内，智慧矿山大幅提高了资源开采利用率，同时减轻了环境污染；无人矿车24小时投入开采运输工作，既安全又稳定；生产环节全程智控，提高了效率，降低了能耗……

在办公区域，依靠数据可视化系统，曾经走近才能观察到的生产场景，如今在管理中心的大屏幕上一览无余，设备状态、产能统计、产品检验、环境监控等数据清晰详细地陈列其中，并且实时更新。

“当前数字化技术与制造业的深度融合已是大势所趋，5G互联网技术将工业数字化带到了全新的高度。”海螺信息工程公司工业互联网部主任王书信表示，网络是一切数字化转型的基础，海螺水泥通过与当地网络运营商合作，搭建高速、稳定、低延时的5G先进工业互联网，确保了智能工厂安全稳定运营，提升了上下游产业链的协同效率，进一步增强了企业的竞争力。

中国电信芜湖分公司首席技术官、总经理助理陈佳表示，中国电信利用先进的5G工业PON的网络，进行智能工厂的建设推动高质量的发展，积极与企业探索数字技术与实体经济的融合发展。未来，将不断加强科技创新和研发突破，推进工业制造与数字技术的深度融合，赋能千行百业转型升级，助力城市加快推进新型工业化步伐。

从“智慧政务”到“无人工厂”，从“智能大脑”到“云上平台”，5G、大数据、人工智能等新一代网络信息技术正进一步赋能千行百业，让更多应用场景实现产业落地，带动AI、5G、Web3.0、元宇宙等技术与应用在“数字中国”的蓝图下加速演进。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经