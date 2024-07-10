人民网记者 车柯蒙

“在化工行业，中国市场占半壁江山，并仍在快速增长。预测未来十年，四分之三的增长都来自于中国。我们会进一步在中国投资。”近日，德国巴斯夫集团大中华区董事长兼总裁楼剑锋表示。据了解，该公司已斥资100亿欧元在中国广东粤西建设一个新化工生产基地，其规模与巴斯夫位于德国路德维希港的总部园区相当。

外资企业是中国经济发展的重要参与者和贡献者，在构建新发展格局中将发挥在技术、市场、人才、产业链等方面的优势，与国内企业共同推动中国经济发展，实现互利共赢。

今年6月26日召开的国务院常务会议和7月1日召开的外资工作座谈会都提到，要加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资。

记者梳理发现，今年以来，为进一步鼓励外商投资，多项政策举措出台。在优化环境方面，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》；在放宽准入方面，国家发展改革委等相关部门已启动外资准入负面清单、鼓励外商投资产业目录的修订工作；在投资促进方面，商务部持续打造“投资中国”品牌……

政策的暖意，正不断增强中国市场的“磁吸力”。

“我们注意到，广东省、广州市都针对外商投资发布了专项的实施方案和措施，力度很大、奖励和优惠政策很多。税务部门的工作人员会主动上门辅导，对外资再投资递延纳税、采购国产设备增值税优惠等政策进行系统讲解。”巴斯夫（中国）有限公司广州分公司负责人亨利·佩克特说。

亨利·佩克特所提到的递延纳税政策，正是优化税收营商环境、稳外资的具体举措之一。

据国家税务总局广州市越秀区税务局所得税科科长王娟介绍，该政策规定境外股东从中国境内居民企业取得的分配利润，直接用于境内再投资的，满足规定条件的，可申请享受递延纳税，实际收回投资前可暂不缴纳预提所得税。

粤港澳大湾区战略研究院产业发展研究中心主任欧阳志楠在接受人民网记者采访时表示，众多外资企业选择在中国投资，正是其在税收优惠政策、来华人员免签、平等参与政府采购等多方面获得了积极反馈。这是外资企业对中国经济回升向好、营商环境持续改善的认可，展现了跨国公司投资中国、深耕中国的信心。

“持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，打造‘投资中国’品牌对于我国扩大高水平对外开放具有重要意义。打造‘投资中国’品牌，重在通过加快制度型开放和改革，让中国继续成为外商投资的热土。”北京国家会计学院副院长、教授李旭红在接受人民网记者采访时表示。

李旭红进一步阐述，财税部门颁布的相关政策，对符合规定条件的境外投资者从中国境内居民企业分配的利润，直接投资于非禁止外商投资的项目和领域，实行递延纳税政策，暂不征收预提所得税，将有利于鼓励境外投资者持续扩大在华投资，促进国内、国际两个市场的资源优化配置，实现高水平对外开放，促进高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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