人民网记者 王绍绍

近年来，互联网技术的发展，推动了消费场景从线下拓展到线上，消费对象从实物拓展到数字产品、内容等方面，更带动了国货“潮品”消费、文娱旅游消费等一大批新消费增长点加速形成。

数据显示，今年前5个月，网上零售额5.77万亿元，同比增长12.4%，增速较1月至4月加快0.9个百分点，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比例达24.7%。业内专家表示，网上零售额增速加快得益于网络购物渗透率的持续提升，越来越多消费者，尤其是年轻消费人群习惯网络购物，加速庞大且活跃的网购市场形成。

今年以来，我国电子商务在促进消费恢复向好、推动数实融合、拓展国际经贸合作中发挥积极作用，商务领域数字化水平不断提升。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，网上预订服务消费比重提升，均驱动网络消费市场保持快速增长态势。

各大平台及时跟进消费者对高性价比商品的追求，通过价格竞争赢得用户。业内专家表示，电商所强调的低价优势让网购成为理性消费时代的首选购物方式。今年购物节期间，各大电商平台取消预售机制，不需要提前付定金、再付尾款后发货，直接现货开卖，对优惠促销政策进行了大幅简化。“低价”“用户体验”成为平台追求的关键词，平台之间的竞争也逐渐回归到“用户为先”的本质。

“小包裹”映射“大经济”，在电商平台年中大促等利好因素的带动下，快递业不断释放的发展动能和澎湃活力。相关数据显示，截至6月30日，今年上半年我国快递业务量突破800亿件，比2023年提前59天。今年以来，我国快递月均业务量超130亿件，6月份快递日均业务量超5亿件。快递市场规模加快扩大，在促进消费、服务生产和保障民生等方面发挥了积极作用。

“快递进村”走向深入，超2500吨新疆轮台小白杏经由物流网络出疆，直飞全国各地；“快递进厂”不断拓展，河北衡水建设2000平方米的云仓，为车垫制造和日用品生产等众多厂家提供仓配一体化服务；“快递出海”步伐提速，快递企业加速提升航空运输服务能力，通过新开、增开洲际货运航线及国际定期货运航线，打造安全可靠、自主可控的国际物流供应链体系……

随着互联网技术红利不断惠及全体人民，出现了90后、00后、“银发族”、女性群体和农村群体等数字消费新势力。有关平台数据显示，90后、00后网络购物使用率分别达到95.1%、88.5%，是消费需求最丰富的数字消费群体。“银发族”是数字消费增长极，我国60岁及以上银发网民网络购物使用率为69.8%。“银发族”在健康医疗、文娱旅游消费中表现相对突出，健康型、享受型消费升级趋势明显。

业内专家表示，突出“低价”优势的电商大促，不能仅成为消费力的一次集中释放，更应该成为产品创新的集中展示与可持续发展理念的生动实践。电商平台面向未来发展，在提升产品竞争力和服务体验基础上，更应该深挖电商高效供应链支撑下形成的价格成本优势，提升平台自身的渠道效率和运营服务水平，引入AI等新技术，打造电商服务新场景，构建良性竞争生态。（寸婧对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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