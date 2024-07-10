人民网记者 杜燕飞

来三星堆博物馆开启一场跨越数千年的对话，去内蒙古呼伦贝尔赴一场“我与草原的约会”，到敦煌莫高窟来一趟关于丝路的研学之旅……随着暑期的到来，各地文旅产业创新发展，文旅消费市场持续火热。热气腾腾的“夏日经济”成为消费活力升级的缩影。

金融是国民经济的血脉。当前，金融机构立足各地资源禀赋，加大信贷投放，创新金融产品，优化服务模式，拓展消费者保障范围，助力文旅产业高质量发展，为“夏日经济”添动力。

——银行业赋能文旅产业发展。文化和旅游产业快速发展，能带动有效投资、促进消费增长、拉动经济发展。

福建鼓励银行机构创新推出文旅主题借记卡、贷记卡，为消费者提供产品分期贷款、低门槛小额信用消费贷款、先游后付等服务；河南鼓励金融机构加大对文旅项目、文旅企业的信贷支持力度，探索建立适合文旅行业特点的信贷差异化考核机制、风险定价机制；甘肃引导金融机构加大对文旅企业的融资、担保、贴息等金融服务力度……当前，多地引导银行业加大对文旅产业支持力度。

中央财经大学金融学院副院长彭俞超表示，运营景区、建设项目需要大量资金，金融业要加大信贷支持力度，尤其要聚焦重点景区、优质企业和重大项目的资金需求，提供有针对性的信贷服务。与此同时，文旅产业业态多元、场景丰富，涉及经营主体类型众多，需要金融机构提供差异化、定制化金融产品和服务，促进消费市场繁荣。

——深化保险保障与文旅场景融合。暑期到来，随着电视剧《我的阿勒泰》热播，禾木、喀纳斯、白哈巴等阿勒泰地区景点迎来了新一波“流量经济”，吸引全国游客前往“打卡”。

金融监管总局阿勒泰金融监管分局引导辖区财险公司提供单人最高100万元的保障产品。5家财险公司公众责任险合计保障经营主体2212家，提供风险保障超408亿元，为游客保驾护航“安全游”。

福建鼓励保险机构创新景区责任险、民宿经营责任险、文旅从业人员综合险、文旅企业雇主责任险、文物保护责任险、旅游服务质量保证保险等产品；湖北引导保险机构加大对旅游景区、旅行社、酒店、餐饮等领域的保险产品供给力度，助力相关企业降低经营风险……近年来，保险机构推出一系列保障服务，更好发挥保险服务及保险资金对促进文旅产业发展的积极作用。

随着市场上旅行险产品不断丰富，不少消费者希望投保保障覆盖较为全面的个人综合性产品。一些保险机构创新推出广泛覆盖“食、住、行、游”等各环节各场景风险的“一站式”旅游保险产品，为消费者提供更便捷的投保体验。

专家表示，与旅游相关的保险产品拓展保障范围、提升针对性，有利于为消费者提供更多选择，保障游客放心出行。保险业结合文旅产业需求创新多样化服务，助力经营主体降低风险负担、提升服务质量。下一步，保险业要及时研究文旅消费新趋势、新热点，优化产品保障设计与救助服务功能，创新保险产品，满足消费者多元化需要。

(责编：王连香、高雷)

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