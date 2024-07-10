人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融提升含“金”量 助力文旅消费点燃“夏日经济”

人民网记者 杜燕飞
2024年07月10日08:49 | 来源：人民网
小字号

来三星堆博物馆开启一场跨越数千年的对话，去内蒙古呼伦贝尔赴一场“我与草原的约会”，到敦煌莫高窟来一趟关于丝路的研学之旅……随着暑期的到来，各地文旅产业创新发展，文旅消费市场持续火热。热气腾腾的“夏日经济”成为消费活力升级的缩影。

金融是国民经济的血脉。当前，金融机构立足各地资源禀赋，加大信贷投放，创新金融产品，优化服务模式，拓展消费者保障范围，助力文旅产业高质量发展，为“夏日经济”添动力。

——银行业赋能文旅产业发展。文化和旅游产业快速发展，能带动有效投资、促进消费增长、拉动经济发展。

福建鼓励银行机构创新推出文旅主题借记卡、贷记卡，为消费者提供产品分期贷款、低门槛小额信用消费贷款、先游后付等服务；河南鼓励金融机构加大对文旅项目、文旅企业的信贷支持力度，探索建立适合文旅行业特点的信贷差异化考核机制、风险定价机制；甘肃引导金融机构加大对文旅企业的融资、担保、贴息等金融服务力度……当前，多地引导银行业加大对文旅产业支持力度。

中央财经大学金融学院副院长彭俞超表示，运营景区、建设项目需要大量资金，金融业要加大信贷支持力度，尤其要聚焦重点景区、优质企业和重大项目的资金需求，提供有针对性的信贷服务。与此同时，文旅产业业态多元、场景丰富，涉及经营主体类型众多，需要金融机构提供差异化、定制化金融产品和服务，促进消费市场繁荣。

——深化保险保障与文旅场景融合。暑期到来，随着电视剧《我的阿勒泰》热播，禾木、喀纳斯、白哈巴等阿勒泰地区景点迎来了新一波“流量经济”，吸引全国游客前往“打卡”。

金融监管总局阿勒泰金融监管分局引导辖区财险公司提供单人最高100万元的保障产品。5家财险公司公众责任险合计保障经营主体2212家，提供风险保障超408亿元，为游客保驾护航“安全游”。

福建鼓励保险机构创新景区责任险、民宿经营责任险、文旅从业人员综合险、文旅企业雇主责任险、文物保护责任险、旅游服务质量保证保险等产品；湖北引导保险机构加大对旅游景区、旅行社、酒店、餐饮等领域的保险产品供给力度，助力相关企业降低经营风险……近年来，保险机构推出一系列保障服务，更好发挥保险服务及保险资金对促进文旅产业发展的积极作用。

随着市场上旅行险产品不断丰富，不少消费者希望投保保障覆盖较为全面的个人综合性产品。一些保险机构创新推出广泛覆盖“食、住、行、游”等各环节各场景风险的“一站式”旅游保险产品，为消费者提供更便捷的投保体验。

专家表示，与旅游相关的保险产品拓展保障范围、提升针对性，有利于为消费者提供更多选择，保障游客放心出行。保险业结合文旅产业需求创新多样化服务，助力经营主体降低风险负担、提升服务质量。下一步，保险业要及时研究文旅消费新趋势、新热点，优化产品保障设计与救助服务功能，创新保险产品，满足消费者多元化需要。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融提升含“金”量 助力文旅消费点燃“夏日经济”
　　来三星堆博物馆开启一场跨越数千年的对话，去内蒙古呼伦贝尔赴一场“我与草原的约会”，到敦煌莫高窟来一趟关于丝路的研学之旅……随着暑期的到来，各地文旅产业创新发展，文旅消费市场持续火热。热气腾腾的“夏日经济”成为消费活力升级的缩影。…
国务院食安办成立联合调查组彻查罐车运输食用油乱象
　　人民网北京7月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，国务院食安办组织多部门成立联合调查组，彻查食用油罐车运输环节有关问题。 针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”，国务院食安办高度重视，组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部