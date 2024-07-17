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夏粮主产区各类粮企已累计收购小麦3047万吨

2024年07月17日09:26 | 来源：人民网
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人民网北京7月17日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局最新数据显示，截至2024年6月30日，主产区各类粮食企业累计收购2024年度小麦3047万吨。收好粮、守好粮，夏粮收购正稳步推进，不断丰盈着“大国粮仓”，我国粮食安全底线不断夯实加固。

民为国基、谷为民命。粮食收购连接生产与流通，是种粮农民售粮变现的关键环节。粮食收购抓得好不好，农民售粮顺不顺畅，直接关系种粮农民利益。

随着多元主体积极入市收购，各地小麦购销价格总体保持稳定。作为我国的“中原粮仓”，河南今年新季小麦产量增加，质量普遍好于去年。“目前，小麦市场供应充足，购销平稳，为收购工作的顺利进行奠定了坚实基础。”河南省粮食交易物流市场首席分析师王喆说。

国内大型农粮企业，把握节奏积极入市、始终在市，带动更多市场主体入市收购，对维护夏粮收购秩序意义重大。“今年重点聚焦河南、山东、河北、江苏、安徽、湖北、山西、四川、陕西等小麦主产区，以及长江流域、西南地区等油菜籽主产区，顺应售粮主体、方式、节奏新变化，及时完善收购政策措施，切实帮助农民把‘好收成’变成‘好收入’。”中粮集团相关负责人表示。

今年5月份，多部门联合印发《关于切实做好2024年夏季粮油收购工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，有关企业要发挥好示范引领作用，充分利用仓容、资金、渠道等资源优势，积极入市、始终在市，合理把握收购节奏，维护粮食市场平稳运行。

小麦市场后期走势如何？王喆分析认为，从供应方面来看，新麦上市高峰到来，市场供应更加充裕，这将有助于稳定小麦市场价格，为收购工作的顺利进行提供保障。从政策层面来看，国家增储政策持续发力稳市场、稳预期，这将进一步增强市场信心，促进小麦市场的平稳运行。

“目前，国家有关部门正在指导相关方面加大各级储备小麦轮入力度，引导各类企业积极入市收购，增强市场购销活力，全力保障粮食市场平稳运行。”国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成表示，将认真落实市场调控政策措施，精心组织市场化收购和政策性收购，持续优化为农服务水平，让农民卖“明白粮”“放心粮”，确保夏粮颗粒归仓。

(责编：王震、吕骞)
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