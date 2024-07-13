人民网记者 许维娜

海边踏浪、草原避暑、夜经济火热……暑期文旅热潮席卷全国，消费新动力强劲，市场持续升温。据国家信息中心最新数据显示，二季度我国消费、外贸、企业生产经营等多领域高频数据增幅显著，彰显出我国内需潜力巨大、外贸韧性增强及企业创新创造活力旺盛，映射出经济向好的强劲势头。

“今年以来，随着经济持续回升向好，居民的消费能力和消费意愿也逐步增强，消费活力得以不断释放。”国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副主任邹蕴涵在接受采访时表示，传统消费领域如餐饮、汽车、家电等正经历转型升级，引领消费市场步入新阶段。

国家信息中心发布的线下消费热度指数显示，今年上半年同比增长10.5%，其中6月增速达到12.9%，延续了今年以来的稳步增长态势。同时，小商品市场经营热度指数上半年同比增长30.8%，其中6月增速更是高达32.4%，显示出小商品销售活力的总体旺盛。

在线上消费方面，国家信息中心生活服务消费热度指数二季度同比提高超过15%，休闲娱乐、住宿、旅游、餐饮业等消费热度指数较去年同期分别增长了36.7%、15.7%、12.4%、12.2%。其中，“尝鲜消费”、出游消费、演艺消费、体验式消费等领域表现尤为突出，县域消费活力也呈现出较快的增长态势。

为进一步激发消费潜力，国家发展改革委等部门此前联合发布了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知（以下简称《通知》），提出了17条具体任务举措，为消费市场的进一步壮大提供了坚实的政策保障。

邹蕴涵指出，新型消费在业态、模式等方面正加速革新，展现出蓬勃的发展势头，消费领域也因此正逐步构建起多重增长的新动力。《措施》的出台恰逢其时、正当其用，具有极其重要的意义。

这些措施主要解决了哪些问题？预计将对消费市场产生怎样的影响？

邹蕴涵表示，《措施》紧抓推动消费持续向好的关键要点，瞄准影响消费新动力壮大的关键问题，通过有针对性、引导性和前瞻性的政策，加速餐饮、文旅体育、购物、大宗商品、健康养老托育和社区服务消费等品类的发展。

消费作为我国经济增长的重要拉动力，邹蕴涵认为，《措施》不仅从需求端发力，以场景创新为核心，进一步激发消费热情和潜力；同时也从生产端发力，支持消费领域企业加快升级创新，更好地满足消费结构升级的需求，着力解决有效供给不足的问题。

新型消费顺应了居民消费升级的趋势，以其创新性、成长性和适配性，为经济中长期增长开辟了新领域。

当前，正值暑期旅游高峰时段。以浙江省为例，该省积极推出了低空飞行游、主题露营游、沉浸式体验游、新型工业旅游等一系列创新旅游项目。7月5日晚，浙江省围绕当前热门的消费新趋势，解锁了9大夏季文旅新玩法，并诚挚邀请海内外游客前来体验。

现场，浙江发布了6大夏季旅游精品线路，包括“跟着文博去旅行”“跟着美食去旅行”“跟着课本去旅行”等。同时，还推出了文旅消费券、景区门票优惠、住宿优惠、学生专享福利以及游玩项目优惠等204项暑期文旅消费惠民举措，不断释放文旅融合的“红利”。

邹蕴涵特别指出，《措施》对于推动消费领域数字化、智能化升级给予了高度重视，涉及消费场景新技术升级、智能化产品开发、企业数字化转型等多个方面，这体现了加快推动消费数字化、智能化大发展的深远意义。

记者观察到，随着科技的快速发展，智慧旅游已成为中国旅游市场的新趋势。邹蕴涵还表示，《措施》对于持续激发潜在消费、推动消费持续扩大具有重要意义，必将对当前消费恢复向好以及中长期消费更好发挥基础性作用产生积极影响。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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