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全球单体容量最大漂浮式风电平台广州亮相

2024年07月13日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者许维娜）7月12日，全球单体容量最大的16.6MW漂浮式风电平台“明阳天成号”启航仪式在广州中船黄埔文冲造船厂举行。

“明阳天成号”由明阳集团自主研制，两座塔筒呈“V”字形排列、搭载两台8.3兆瓦海上风机，总容量达到16.6兆瓦，可应用于水深35米以上的全球广泛海域。其叶轮最高处达219米，空中最大宽度约为369米。整座风电平台排水总量约1.5万吨，整体拖航设计吃水5.5米。

“明阳天成号”于7月3日完成吊装，经过各项调试准备工作后亮相，并将择日拖航至广东阳江海域。据测算，“明阳天成号”正式投运后，平均每年可发电约5400万度，能满足3万户三口之家一年的日常用电。

据了解，“明阳天成号”浮式基础为全球首次采用抗压能力达到115兆帕以上超高性能混凝土材料制造而成，这种混凝土材料强度达到普通混凝土的4倍左右。浮筒采用的“玻璃纤维外壳+XPS芯材+防护涂层材料”方案突破了传统浮筒采用纯钢结构或钢混结构的限制。此外，翼型双塔筒、双主机、双风轮的设计，以及拉索系统的应用均为全球首创。这一设计预计使其发电量可提升4.29%，让塔筒具备协助对风的能力。

明阳集团党委书记、董事长张传卫表示，公司坚持创新，突破深远海大容量漂浮式风电平台核心关键技术，通过装备创新拓展海洋能源的可开发规模，降低海上风电建造成本和度电成本，为向海图强筑梦深蓝发展关键绿色新质生产力贡献智慧和力量。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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