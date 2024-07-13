人民网记者 王绍绍

冲浪海滩音乐节，探秘水上乐园“奇遇记”，穿着清凉的夏日装扮游古城……这个夏天，各类新颖的消费场景与模式层出不穷，“夏日经济”异常火热，掀起阵阵热潮，激活消费市场“一池春水”。

居民文旅消费需求持续释放，带动相关服务消费较快增长。国家统计局数据显示，今年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%；1—6月份，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。1—5月份，我国交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额保持较快增长。

近日，文化和旅游部相关负责人在2024年第二季度例行新闻发布会上表示，2024年暑期将举办全国暑期文化和旅游消费季主场活动，并发布面向全国范围的惠民活动、优质产品。组织各地举办暑期系列消费促进活动，各地将于7月至8月推出一系列特色文旅活动、新型消费场景及惠民措施，丰富群众暑期文旅生活。据初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施。

碧海蓝天间，浪花朵朵，海岛风情成为今夏旅游新宠。山东日照依托优越的滨海自然资源，对桃花岛及周边沿海岸线进行整体提升，建设室外游乐场、民宿集群、演艺剧场、帐篷露营基地等设施，通过“海岛+民宿”“艺术+旅游”“酒店+乐园”等方式，多业态融合发展，打造夏季文旅靓丽名片。

这个夏天，“一部剧绘就一方景”的效应屡见不鲜，文旅融合的篇章持续“添彩”，“循影视足迹漫游”已经成为年轻人的旅行新风潮。近年来，影视作品、线上音乐会、户外音乐节等文化盛宴，正逐步演变为文旅领域的新引擎，不仅点燃了公众的消费热情，更为地方旅游经济注入了强劲动力，推动了文旅产业的高质量发展。

景观之上是生活。大众旅游全面发展，游客更加渴望深度体验。“没有文化的引领，没有艺术和时尚生活的加持，就难以将当代生活和现代文明转化为全新的旅游资源，只能在山山水水和文化遗产等传统资源里打转。”中国旅游研究院院长戴斌表示，应秉持“近悦远来，主客共享”的理念，以全新的开放视野，创造出更多“旅游+”“+旅游”的新业态。

夏日文旅热潮兴起，演唱会、音乐节及经典歌舞剧等文化盛宴再度点燃市场，门票紧俏、供不应求。六月盛夏，多场北京演唱会门票秒罄，带动了周边住宿预订量飙升，吸引近百万外地乐迷涌入京城；同期，成都草莓音乐节则以独特的音乐魅力，使线下观众突破50万人次，引得众多年轻旅者选择“以音会友，共游蓉城”，将享受音乐盛宴与探索城市魅力巧妙融合，开启了一场场“乐动一夏，城游双享”的难忘之旅。

当前，国民旅游已经成为民众追求美好生活的生动实践，旅游业正步入繁荣发展阶段。业内专家建议，要促进市场主体发育与商业供给创新，为旅游市场主体发育开辟新赛道，同时提升管理能力，为推进文化和旅游深度融合提供保障。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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