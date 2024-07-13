人民网北京7月13日电 （记者李栋 刘卿）眼下，正值海洋伏季休渔期，而位于福建省福州市连江县的“海上牧场”正陆续进入采收旺季。渔民驾船穿梭在一串串彩色浮球和养殖网箱之间，织就一幅“海上牧场”渔耕图。

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