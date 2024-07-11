人民网北京7月11日电 （记者乔雪峰）深蓝无垠，万象归航。从两千年前开辟古丝绸之路，600多年前郑和七下西洋，至当代全球航运网络构建，航海始终扮演着促进世界文明交流互鉴的关键角色。

从古代发明指南针、尾舵和水密舱，到今天智能船舶自主航行、货运码头全自动化运转、航道数字化管理快速兴起，中国航海者们始终坚持开拓创新，以实际行动实践着向海而兴、向海图强的伟大梦想。

2024年7月11日是我国第二十个航海日，也是“世界海事日”在我国的实施日。当天上午召开的2024年中国航海日论坛暨全国航海日活动周启动仪式上发布了《2024年中国航海日公告》(以下简称《公告》)。《公告》显示，我国拥有辽阔海域和世界级港口群，作为世界第二大经济体，既是海洋大国、航运大国、造船大国，也是全球第一大货物贸易国。我国约95％的进出口货运量由海运承担，航线和服务网络覆盖全球主要国家和地区，船员队伍、造船市场份额、海运船队规模、海洋渔业等方面均处于世界领先地位。2023年海洋生产总值近10万亿元人民币。

《公告》提出，我国始终坚持共建共享和互惠互利原则，为构建海洋命运共同体注入了新的活力。在推动航运可持续发展中，我国积极顺应绿色低碳智能的发展趋势，大力推进绿色智能航运发展，智能船舶、智慧港口和智慧航道逐步成为了我国水运高质量发展的靓丽名片，为打造现代海洋产业体系贡献了宝贵的中国智慧。

在全球新一轮科技革命和产业变革中，人工智能、大数据、云计算等新技术对世界交通现代化进程产生了革命性影响，为全球交通发展创造了新的动能与优势。

《公告》提出，要推动航海事业高质量发展，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，为加快建设交通强国、海洋强国作出新的更大贡献。

《公告》提出，要锚定智慧航海目标，积极推进航海高水平科技自立自强。聚焦智慧航海关键核心技术打好攻坚战，构建智慧航海技术发展生态圈，培育发展新质生产力，以技术创新带动产业转型升级和提质增效，加快智能船舶研发应用，推动航运、港口、物流数智化，努力打造世界一流船队和港口，促进海洋综合利用和可持续发展，做大做强蓝色经济，为强国建设作出积极努力。

《公告》提出，要深化国际交流合作，稳步推进“一带一路”交通互联互通高质量发展，高质量共建“21世纪海上丝绸之路”，以构建海洋命运共同体的实际成效，为促进海洋文化交融、增进海洋福祉，构建人类命运共同体提供中国智慧和中国方案。

(责编：王连香、高雷)

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