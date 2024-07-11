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我国智能航行技术居世界前列 为航海技术提供关键性科技支撑

2024年07月11日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （记者乔雪峰）7月11日是第20个“中国航海日”，今年航海日活动周的主题是“智慧航海、畅行未来”。记者从2024年中国航海日活动周新闻通气会上获悉，今年中国航海日活动周主场活动主要包括中国航海日论坛系列活动、中国航海学术年会、航海科普系列活动、展览活动、群众性航海文化活动五个板块内容。

据中国航海学会副理事长李世新介绍，今年的主场活动主要呈现五个方面特色：一是专业性、国际性更加突出，内容覆盖领域进一步拓展。二是权威发布突出航海特色，内容更丰富。三是聚焦绿色低碳智能航运发展新趋势，组织高端智库研讨。四是联合工会、企业举办面向一线从业者的交流活动。五是航海科普文化活动丰富，公众参与性强。

李世新表示，总的来看，我国目前居于世界智能航行技术前列，为我国航海技术在新的赛道上赢得国际优势提供了关键性科技支撑。在智能船舶方面，通过开展国家重点研发计划项目研究以及智能航运先导应用试点等工作，突破了船舶感知、决策等关键核心技术，部分指标处于国际领先水平，并形成了包括1艘全程自主航行船舶“智飞”轮、十余艘自主航行船舶、百余艘取得符号的智能船舶，以及千余艘智能技术应用船舶的系列成果，取得了显著的经济社会效益。

智慧港口方面，我国自动化集装箱码头取得了多项技术突破，整体技术水平处于国际前列，积累了大量技术经验和工程经验，目前我国已建成和在建的自动化集装箱码头数量均居世界首位，应用效果良好。

数据显示，党的十八大以来，我国海洋新兴产业增加值年均增速超过10%。截至2023年，我国海上风电累计装机容量超3800万千瓦；水产养殖总产量达到2200万吨；海洋原油产量突破6200万吨；海上文旅产业增加值超1.47万亿元。交通运输部水运科学研究院副院长冯玥表示，这些数据体现了海洋新业态产业为中国海洋战略提供了坚实的经济基础和广阔的发展前景。

此外，今年的航海科技展览将拓展为航海科技与教育展，在会议现场以展板的形式进行展示。活动周期间，还将同期举行天津国际航运产业博览会，从不同角度展示航运产业发展成就。

据天津市滨海新区人民政府副区长陈波介绍，活动周期间，滨海新区将组织开展一系列具有地方特色的群众性文化活动，包括“海韵滨城 扬帆远航”主场群众性展演活动、“智慧航海 畅行未来”少儿创意美术作品展、“智慧航海未来滨城 同心筑梦海洋强国”中小学生演讲比赛、“观赏日出东疆 守护美丽海洋”亲海旅游周活动等。

同时，天津市还组织了“探索海洋，连接世界”展览展示活动、《大国重器之航空母舰》科普知识讲座、“无问西东—中外航海文化的交流与互鉴”航海展览及科普活动、“海图知阨塞，审势施经略”中国海图专题展、“妈祖文化与海上丝绸之路”系列活动、航海科普教育基地开放日等20余项特色活动。

(责编：王连香、高雷)
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