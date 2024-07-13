人民网北京7月13日电 （记者黄盛）中国人民银行在12日发布的2024年上半年社会融资规模增量统计数据报告显示，2024年上半年社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加12.46万亿元，同比少增3.15万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少80亿元，同比少减162亿元；委托贷款减少917亿元，同比多减1660亿元；信托贷款增加3098亿元，同比多增2870亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2365亿元，同比多减3219亿元；企业债券净融资1.41万亿元，同比多2370亿元；政府债券净融资3.34万亿元，同比少393亿元；非金融企业境内股票融资1214亿元，同比少3382亿元。

对此，业内人士向记者表示，货币信贷增速放缓不意味着经济走弱。我国金融总量指标与实体经济活动的相关性正在减弱。有市场研究表明，2015年前，我国M1与工业增加值增速的同期相关系数接近50%，但2015年后降至15%。随着近年来货币供应量、社会融资规模、人民币贷款等金融总量的持续高增长，金融总量增长对GDP的边际带动效应趋于下降。简单观察金融总量增速，已经不能全面、真实地反映金融支持实体经济的成效。

上述人士分析说，欧美发达国家历史上，也存在多个时期，货币供应量与实体经济活动的变动方向不一致。例如，20世纪八九十年代，美国M2增速持续震荡，从约5%下行至接近0，但同期实际GDP增速整体保持5%左右；欧元区M3增速也在2023年多月出现负值，但经济活动仍总体呈恢复、扩张态势。

该人士认为，一味追求金融总量增长难度较大，还可能产生资金空转等“副作用”。当前我国的社会融资规模、M2余额已分别突破390万亿元、300万亿元，人民币贷款余额也超过了250万亿元，存量金融资源都处于高位，要保持新增量高速增长难度越来越大。尤其是在有效需求不足的背景下，继续要求作为社会融资规模主要组成部分的贷款总量高速增长并不现实，一味求量反而可能加剧资金空转等各种虚增问题。在规模情结影响下，企业行为出现变异，脱离主业搞金融的情况较为突出。

例如，在规范手工补息和治理资金空转前，某企业从某大行获取贷款的利率为2.6%，该企业同时有股份行活期存款，补息后利率为2.8%—3%，存贷款虚增的背后实际上是企业的套利行为。规范手工补息和治理资金空转后，已有企业将存在某大行利率为3.35%的9亿元存款提取出来，用于偿还另家银行利率为2.8%的贷款，主要就是此前55个基点的套利空间不再存在。

也有业内人士向记者分析，金融对实体经济支持力度依然稳固。今年以来，按照中央金融工作会议的要求，各方面积极盘活存量，防止资金沉淀空转，金融总量数据短期内有“挤水分”效应，但实际上也是企业使用资金效率提升的反映。

业内人士认为，对当前金融总量指标增速回落要理性看待，这是有效融资需求偏弱、打击资金空转、债市分流存款、地方政府减少存贷款督导以及经济结构转型等多种因素共同作用的结果。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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