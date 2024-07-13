人民网记者 孙红丽

“番茄怎么拍，我喜欢吃流沙的，酸甜口的。”“主播，这个葡萄醋饮品小孩能喝吗？”

6月20日，北京乡村特产馆的直播间热闹非凡。来自密云区的11位“新农人”代表化身“带货主播”，在北京市6·18土特产直播节密云专场活动上推介一批密云西红柿、葡萄、鲜食玉米、油鸡等特色农产品，以及休闲农场、乡村文创产品等农文旅资源。

近年来，我国农村电商发展如火如荼，已成为推动乡村产业发展的重要引擎。商务部数据显示，2023年我国农村和农产品网络零售额分别达2.49万亿元和0.59万亿元。2024年1至5月，“数商兴农”推动产销高效对接，源头直采等模式带动农产品网络零售额增长24.7%。

乡村“直播热”，也有效激发了农村物流需求。中国物流与采购联合会近日发布的消息显示，农村电商物流业务量指数加速上升。6月份，农村电商物流业务量指数为132.1点，比上月回升2.4点。

以农村电商大发展激活农村大市场，助力推进乡村全面振兴。近年来，商务部会同财政部等部门实施电子商务进农村综合示范，累计支持1489个县建成县级电商公共服务中心、物流配送中心近3000个，村级电商服务站点超15.8万个，建立起覆盖县乡村的电子商务公共服务和物流配送体系。

打造县域直播电商基地、培育农村数字消费场景、完善快递物流配送体系，挖掘直播电商人才……如今，全国各地都在积极部署，不断激发农村电商的创新动力、创造潜力、创业活力。

广西百色市田东县被誉为“中国芒果之乡”。“自6月份芒果开采以来，线上销售成为销售主力军，成交量非常高。”直播室工作人员雷云渊介绍。据统计，目前田东县电商协会成员达300多家，每天销售芒果超百万斤；

在江苏徐州，将农村电商作为助推乡村振兴发展的新引擎，积极实施“互联网+”农产品出村进城工程，2023年全市农产品网上营销销售额204亿元；

在浙江丽水，聚焦富农增收，累计建成丽水山播“共富工坊”108家，2023年实现网络零售额37亿元，带动村民就业1万余人……

“农村电商的生态圈正在形成。”工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，农产品供应链、品牌、农村物流配送体系、农村售后体系等逐渐完善，农产品标准化程度有所提高，农村电商人才队伍发展壮大，很多大学生愿意留在农村从事农村电商。另外，数字技术和农产品生产的结合度正在提高，通过消费渠道的反馈，还可以为农民提供种植决策帮助。

今年3月，商务部等9部门联合发布《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，提出用5年时间，在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，打造1000个左右县域直播电商基地，培育1万名左右农村电商带头人。助力农民增收取得明显成效，为乡村振兴提供有力支撑。

盘和林对此建议，大力发展农村电商，首先要加强基础设施建设，在交通和仓储上多投入建设资金。其次农村电商依赖网络进行信息传递，农村网络基础设施对农村电商也至关重要。

“农业生产标准化，农产品品牌优质化是未来农村电商发展的重要依仗。”对于一些生鲜农产品品质参差不齐的情况，盘和林认为，消费者不满意，就会让农村电商声誉大打折扣，不利于长期发展。因此，要加强农产品标准化生产和品牌建设，实现政府、电商平台、物流企业、合作社和农户等多方合作共赢，打通农村电商线下线上所有环节，将农产品保质保量地送到消费者手中。

(责编：孙红丽、高雷)

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