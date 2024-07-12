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中国核电140亿元再融资 引入社保基金会作为战略投资者

2024年07月12日20:13 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）中国核电11日发布公告，拟向特定对象发行股票募集资金不超过140亿元，由全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）和中核集团全额认购。其中，社保基金会认购120亿元，中核集团认购20亿元。

根据公告，本次发行所募资金将全部用于辽宁徐大堡核电站、福建漳州核电站、江苏田湾核电站项目建设。这将为中国核电战略发展提供有利的资金支持，疏通资金进入实体经济渠道，更好发挥资本市场枢纽功能，是资本市场服务全面建设核工业强国的举措。

中国核电表示，这是全国社保基金理事会首次以战略投资者身份参与上市公司定向增发。目前，中核集团为中国核电控股股东，且为中国核电唯一持股比例超过5%的股东。本次发行，中国核电引入社保基金会成为战略投资者后，社保基金会将成为公司第二大股东，并将向公司提名非独立董事候选，通过派出董事对公司的经营发展进行跟踪。

国务院此前印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提出，大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量。

此前，社保基金会有关部门负责人在解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》时表示，在中国证监会支持下，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行，这将进一步打开投资空间，为资本市场注入长期资金，更好支持资本市场发展。

业内人士表示，社保基金会认购中国核电定增，将为中国核电带来较大资金支持，进一步增强中国核电的资金储备，可以为公司在技术研发、设备更新、市场扩张等方面提供财务保障。同时，通过认购定增，社保基金会的产业资源将与中国核电的业务发展形成有效对接，帮助中国核电拓展业务合作，促进双方在产业链上的协同发展，实现资源共享和优势互补。 

(责编：郝帅、高雷)
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