人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

油价年内第7次上调 业界：短期内持续上涨可能性不大

2024年07月12日18:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）国家发改委11日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调110元和105元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油，每升均上调0.09元。

至此，国内油价迎来年内第7次上调，国内油价呈现“7涨4降3搁浅”格局。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油将多花4.5元。

国家发展改革委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（6月27日—7月10日），受消费增长、库存减少等因素影响，国际油价上涨。多家分析机构表示，本轮油价上调后，受高温及暑假出行增多的利好支撑，汽油方面整体消耗量维持高位，市场采购频率增加，价格面走势较为坚挺。

下一次调价窗口将于7月25日24时开启。隆众资讯分析师李彦告诉人民网记者表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调的趋势。展望后市，原油潜在的供应风险出现减弱，国际油价面临一定的高位回调压力，预计下一轮成品油价格下调的概率较大。

金联创成品油分析师杨晓芬在接受人民网记者采访时表示，近期国际原油价格震荡小跌，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率处于负向区间运行。短期内，国际原油价格适度回落，新一轮成品油价格下调概率偏大。

国家发展改革委价格监测中心预计，短期内油价持续上涨的可能性不大。美国服务业活动指数和消费者信心下降，原油需求也将因此承压。巴以之间再次开启停火谈判，扰动原油市场的地缘政治因素将有所消减，也有利于油价稳定运行。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油9.22元/升

西藏拉萨：92号汽油8.98元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.26元/升

云南昆明：92号汽油8.25元/升

贵州贵阳：92号汽油8.24元/升

四川成都：92号汽油8.2元/升

重庆：92号汽油8.16元/升

广西南宁：92号汽油8.16元/升

广东广州：92号汽油8.12元/升

湖北武汉：92号汽油8.12元/升

河南郑州；92号汽油8.11元/升

北京：92号汽油8.11元/升

甘肃兰州：92号汽油8.11元/升

河北石家庄：92号汽油8.1元/升

天津：92号汽油8.1元/升

江苏南京：92号汽油8.07元/升

浙江杭州：92号汽油8.07元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.07元/升

吉林长春：92号汽油8.07元/升

上海：92号汽油8.07元/升

山东济南：92号汽油8.07元/升

福建福州：92号汽油8.07元/升

江西南昌：92号汽油8.06元/升

青海西宁：92号汽油8.06元/升

安徽合肥：92号汽油8.05元/升

湖南长沙：92号汽油8.05元/升

山西太原：92号汽油8.05元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.04元/升

宁夏银川：92号汽油8元/升

陕西西安：92号汽油7.99元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.88元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价年内第7次上调 业界：短期内持续上涨可能性不大
　　人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）国家发改委11日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调110元和105元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油，每升均上调0.09元。…
报告：以“开放合作”促进中国汽车零部件体系高质量发展
　　人民网北京7月12日电 （记者车柯蒙）近年来，随着新科技革命和产业变革加速推进，传统汽车加速向新能源、智能网联汽车转型，全球汽车产业已进入电动化、网联化、智能化、轻量化发展新阶段，竞争焦点正前移至核心零部件领域。 为聚焦当前全球汽车零部件竞争格局及发展态势，近日，中国国际经济交流中心举办《打造中国汽车自主零部件产业体系的战略与政策研究》（以下简称《报告》）成果发布会暨研讨会，中国国际经济交流中心美欧研究部副部长张茉楠研究员代表课题组做成果发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部