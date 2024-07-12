人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）国家发改委11日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调110元和105元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油，每升均上调0.09元。

至此，国内油价迎来年内第7次上调，国内油价呈现“7涨4降3搁浅”格局。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油将多花4.5元。

国家发展改革委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（6月27日—7月10日），受消费增长、库存减少等因素影响，国际油价上涨。多家分析机构表示，本轮油价上调后，受高温及暑假出行增多的利好支撑，汽油方面整体消耗量维持高位，市场采购频率增加，价格面走势较为坚挺。

下一次调价窗口将于7月25日24时开启。隆众资讯分析师李彦告诉人民网记者表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调的趋势。展望后市，原油潜在的供应风险出现减弱，国际油价面临一定的高位回调压力，预计下一轮成品油价格下调的概率较大。

金联创成品油分析师杨晓芬在接受人民网记者采访时表示，近期国际原油价格震荡小跌，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率处于负向区间运行。短期内，国际原油价格适度回落，新一轮成品油价格下调概率偏大。

国家发展改革委价格监测中心预计，短期内油价持续上涨的可能性不大。美国服务业活动指数和消费者信心下降，原油需求也将因此承压。巴以之间再次开启停火谈判，扰动原油市场的地缘政治因素将有所消减，也有利于油价稳定运行。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油9.22元/升

西藏拉萨：92号汽油8.98元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.26元/升

云南昆明：92号汽油8.25元/升

贵州贵阳：92号汽油8.24元/升

四川成都：92号汽油8.2元/升

重庆：92号汽油8.16元/升

广西南宁：92号汽油8.16元/升

广东广州：92号汽油8.12元/升

湖北武汉：92号汽油8.12元/升

河南郑州；92号汽油8.11元/升

北京：92号汽油8.11元/升

甘肃兰州：92号汽油8.11元/升

河北石家庄：92号汽油8.1元/升

天津：92号汽油8.1元/升

江苏南京：92号汽油8.07元/升

浙江杭州：92号汽油8.07元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.07元/升

吉林长春：92号汽油8.07元/升

上海：92号汽油8.07元/升

山东济南：92号汽油8.07元/升

福建福州：92号汽油8.07元/升

江西南昌：92号汽油8.06元/升

青海西宁：92号汽油8.06元/升

安徽合肥：92号汽油8.05元/升

湖南长沙：92号汽油8.05元/升

山西太原：92号汽油8.05元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.04元/升

宁夏银川：92号汽油8元/升

陕西西安：92号汽油7.99元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.88元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：郝帅、高雷)

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