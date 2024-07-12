人民网北京7月12日电 （记者车柯蒙）近年来，随着新科技革命和产业变革加速推进，传统汽车加速向新能源、智能网联汽车转型，全球汽车产业已进入电动化、网联化、智能化、轻量化发展新阶段，竞争焦点正前移至核心零部件领域。

为聚焦当前全球汽车零部件竞争格局及发展态势，近日，中国国际经济交流中心举办《打造中国汽车自主零部件产业体系的战略与政策研究》（以下简称《报告》）成果发布会暨研讨会，中国国际经济交流中心美欧研究部副部长张茉楠研究员代表课题组做成果发布。

《报告》指出，当前，汽车产业正处在“百年未有之大变局”，汽车强国之路也正面临前所未有的新机遇、新挑战。汽车零部件是汽车工业发展的基石，做大做强汽车零部件是由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。作为代表汽车产业竞争力的核心零部件及其产业体系，其技术能力代表国家竞争力。

过去40年，中国汽车产业不断发展壮大，成为全球汽车大国。然而，相比汽车零部件强国，我国在汽车全产业链核心技术较为薄弱,关键核心零部件“大而不强、全而不精”格局仍未改变，产品竞争力有待提升等仍是短板。支撑“汽车强国”建设的底座仍不牢固，需要加快科技创新，塑造全产业链竞争新优势。主动融入经济全球化，以开放的姿态拥抱世界，是中国汽车产业崛起的根本原因。“自主”零部件体系不是在封闭的、孤立的条件下进行的，“开放合作”是促进中国汽车零部件体系高质量发展的底色。

《报告》从战略的视角，全面深入分析“新汽车时代”全球汽车零部件竞争格局及其发展新态势，深入研判新形势下我国汽车零部件产业面临的机遇与挑战，产业竞争趋势，以及未来汽车零部件“出海”的思路与路径。

《报告》指出，面对全球与中国汽车零部件行业发展趋势及产业链竞争格局的持续变革，应完善汽车零部件产业的竞争政策与环境，调整“整零关系”模式，积极扩大汽车零部件中间品贸易，优化“出海”战略，深度融入全球汽车零部件产业链，推动“开放式创新”合作，营造互利共赢的全球零部件生态系统。

(责编：郝帅、高雷)

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