人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

民航局：2024年暑运期间民航旅客运输总量有望达到1.33亿人次

2024年07月12日16:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月12日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，民航局运输司副司长徐青在会上介绍，2024年民航暑期旅客运输已于7月1日启动，至8月31日结束，为期62天。暑运期间，民航市场预计将延续旺季市场态势，旅客运输总量有望达到1.33亿人次，日均旅客运输量215万人次，比2019年增长10%，比2023年增长5%。

从热门航线看，国内民航客源仍集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群间骨干航线，国内民航订票量排名前五的出行目的地城市分别为北京、上海、成都、广州、昆明。随着国内县域旅行、民俗文化游等迅速发展，国内干支航线愈发受到航空公司重视，阿勒泰、漠河、吐鲁番、秦皇岛、阿尔山等具有地域特点的旅游城市民航市场也较往年更加火热。

从热点时段看，受学生暑假返家、开学返校、家长送新生入学以及暑期旅游等因素影响，学生流、旅游流、探亲流相互叠加，高峰期预计集中在7月上旬和8月下旬两个时间段。暑运持续时间比春运更长，且大学、中学、小学错峰放假，预计民航整体客流增幅相对平缓。

徐青表示，暑运也是传统的雷雨季节。根据预测，今年7月到8月我国气候状态总体偏差，汛期大范围、高强度的降雨等灾害天气明显增多，给民航运行造成了较大保障压力。为切实做好民航暑运的各项保障工作，民航局坚持科学分析研判、加强统筹协调、细化工作措施、压实工作责任，围绕运行安全、运力投放、旅客服务等方面做好充足准备。

一是严守安全底线，确保运行平稳顺畅。近期，民航局先后召开汛期运行保障工作专题部署会、航班正常工作会暨雷雨季节保障部署会，对民航协同运行机制建设、雷雨天气运行等方面提出明确要求，并发布了《关于进一步加强民航汛期灾害风险应对工作的通知》以及《2024年雷雨季节民航运行保障总体方案》，对近期民航运行保障工作做了全面部署。暑运期间，民航局将督促行业各单位严格落实应急响应机制，贯彻“早预警、早会商、早决策、早处置、早告知”的“五早”要求，确保航班运行的安全、平稳、有序。

二是优化航线网络，精准调控航班运力。今年7到8月，全国日均保障航班预计将超过一万八千班。为提升供需匹配度，民航局组织了2024年夏秋航季航线航班评审，支持航空公司及时调整航线网络结构，增加热门航线运力投入。民航局还下发了暑运通知，明确航空公司在满足相关考核指标的要求下，可以结合热门航线需求临时组织加班，便利航空公司灵活调整运力；鼓励航空公司构建“干支通，全网联”国内通程航班，提升航线航班密度和网络通达性。值得一提的是，7月2日，国产ARJ21机型飞机通航新疆塔什库尔干—喀什航线，这是国产民机首次执飞高高原机场，将为边远高原地区群众出行提供更多的选择。

三是落实服务举措，提升旅客出行体验。民航局将持续督促航空公司、机场等服务保障单位切实做好雷雨台风等特殊天气下的信息告知、客票退改签、旅客疏散等服务保障工作，做实做细首乘旅客、老年人、残疾人、学生、团体旅客等群体的旅客服务，让广大旅客出行安心、舒心、顺心。

徐青强调，民航局提示，暑运期间客流量大，请广大旅客合理安排行程，尽量错峰出行。一定要通过航空公司官网、APP等正规渠道购票，出行前及时关注航班信息，预留充足登机时间。按照规定托运“超大、超件、超重”行李，不要携带违规物品进客舱，确保安全乘机、文明出行。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
民航局：2024年暑运期间民航旅客运输总量有望达到1.33亿人次
　　人民网北京7月12日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，民航局运输司副司长徐青在会上介绍，2024年民航暑期旅客运输已于7月1日启动，至8月31日结束，为期62天。暑运期间，民航市场预计将延续旺季市场态势，旅客运输总量有望达到1.33亿人次，日均旅客运输量215万人次，比2019年增长10%，比2023年增长5%。…
6月全国民航完成旅客运输量5866.5万人次 同比增长10.5%
　　人民网北京7月12日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，民航局航空安全办公室副主任李勇在会上通报今年6月份全国民航安全生产运行情况。 安全运行方面，6月份，全行业完成运输航空飞行110.7万小时，同比增长7.9%；累计飞行43.5万架次，同比增长3.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部