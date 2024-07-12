人民网北京7月12日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，民航局运输司副司长徐青在会上介绍，2024年民航暑期旅客运输已于7月1日启动，至8月31日结束，为期62天。暑运期间，民航市场预计将延续旺季市场态势，旅客运输总量有望达到1.33亿人次，日均旅客运输量215万人次，比2019年增长10%，比2023年增长5%。

从热门航线看，国内民航客源仍集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群间骨干航线，国内民航订票量排名前五的出行目的地城市分别为北京、上海、成都、广州、昆明。随着国内县域旅行、民俗文化游等迅速发展，国内干支航线愈发受到航空公司重视，阿勒泰、漠河、吐鲁番、秦皇岛、阿尔山等具有地域特点的旅游城市民航市场也较往年更加火热。

从热点时段看，受学生暑假返家、开学返校、家长送新生入学以及暑期旅游等因素影响，学生流、旅游流、探亲流相互叠加，高峰期预计集中在7月上旬和8月下旬两个时间段。暑运持续时间比春运更长，且大学、中学、小学错峰放假，预计民航整体客流增幅相对平缓。

徐青表示，暑运也是传统的雷雨季节。根据预测，今年7月到8月我国气候状态总体偏差，汛期大范围、高强度的降雨等灾害天气明显增多，给民航运行造成了较大保障压力。为切实做好民航暑运的各项保障工作，民航局坚持科学分析研判、加强统筹协调、细化工作措施、压实工作责任，围绕运行安全、运力投放、旅客服务等方面做好充足准备。

一是严守安全底线，确保运行平稳顺畅。近期，民航局先后召开汛期运行保障工作专题部署会、航班正常工作会暨雷雨季节保障部署会，对民航协同运行机制建设、雷雨天气运行等方面提出明确要求，并发布了《关于进一步加强民航汛期灾害风险应对工作的通知》以及《2024年雷雨季节民航运行保障总体方案》，对近期民航运行保障工作做了全面部署。暑运期间，民航局将督促行业各单位严格落实应急响应机制，贯彻“早预警、早会商、早决策、早处置、早告知”的“五早”要求，确保航班运行的安全、平稳、有序。

二是优化航线网络，精准调控航班运力。今年7到8月，全国日均保障航班预计将超过一万八千班。为提升供需匹配度，民航局组织了2024年夏秋航季航线航班评审，支持航空公司及时调整航线网络结构，增加热门航线运力投入。民航局还下发了暑运通知，明确航空公司在满足相关考核指标的要求下，可以结合热门航线需求临时组织加班，便利航空公司灵活调整运力；鼓励航空公司构建“干支通，全网联”国内通程航班，提升航线航班密度和网络通达性。值得一提的是，7月2日，国产ARJ21机型飞机通航新疆塔什库尔干—喀什航线，这是国产民机首次执飞高高原机场，将为边远高原地区群众出行提供更多的选择。

三是落实服务举措，提升旅客出行体验。民航局将持续督促航空公司、机场等服务保障单位切实做好雷雨台风等特殊天气下的信息告知、客票退改签、旅客疏散等服务保障工作，做实做细首乘旅客、老年人、残疾人、学生、团体旅客等群体的旅客服务，让广大旅客出行安心、舒心、顺心。

徐青强调，民航局提示，暑运期间客流量大，请广大旅客合理安排行程，尽量错峰出行。一定要通过航空公司官网、APP等正规渠道购票，出行前及时关注航班信息，预留充足登机时间。按照规定托运“超大、超件、超重”行李，不要携带违规物品进客舱，确保安全乘机、文明出行。

(责编：王连香、高雷)

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