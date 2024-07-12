人民网北京7月12日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，民航局航空安全办公室副主任李勇在会上通报今年6月份全国民航安全生产运行情况。

安全运行方面，6月份，全行业完成运输航空飞行110.7万小时，同比增长7.9%；累计飞行43.5万架次，同比增长3.8%。通用航空飞行12.6万小时，同比下降3.4%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

生产运行方面，6月份，全行业完成运输总周转量120.8亿吨公里，同比增长19.2%，较2019年同期增长14.2%；完成旅客运输量5866.5万人次，同比增长10.5%，较2019年同期增长9.8%，其中，国内客运完成5330.8万人次，较2019年同期增长12.6%，国际客运完成535.7万人次，恢复到2019年同期的88.1%，恢复水平连续五个月超80%；全行业完成货邮运输量74.7万吨，同比增长15.5%，较2019年同期增长21.8%，其中，国内、国际货运规模较2019年同期分别增长7.6%和51.9%。

运行保障方面，6月份，共保障各类飞行50.4万班，日均16788班，日均同比增长6.1%，较2019年同期增长3.4%。航班正常率为78.9%。

(责编：王连香、高雷)

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