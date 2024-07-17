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秋粮主产区作物长势较好 丰产丰收基础不断夯实

人民网记者 李栋
2024年07月17日09:26 | 来源：人民网
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秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三。眼下，我国南方早稻迎来大面积收获，东北、黄淮等主产区秋粮长势较好，各地各部门正加强田间管理，不断夯实丰产丰收基础。

盈盈夏日，生机盎然。在吉林省四平市梨树县白山乡的大田里，绿油油的玉米苗茁壮成长。

“今年3600亩地全部采用‘梨树模式’，玉米长势明显好于往年。”达利农民专业合作社负责人董亚丽说，不仅今年春天苗出得好，病虫害防治也及时给力，粮食产量有望一年比一年高。

今年，吉林省把落实粮食、大豆和油料面积任务作为全省重点工作，将9277万亩粮食、573万亩大豆和356.08万亩油料任务分解下达到各地政府。压实地方政府重农抓粮工作责任，为夺取全年粮食丰收奠定“面积基础”。

农业农村部最新农情调度显示，目前，东北地区秋粮作物一二类苗比例超过95%。

秋粮是全年粮食生产的大头，毫不放松抓好秋粮生产，奋力夺取全年粮食丰收，才能为巩固和增强经济回升向好态势提供有力支撑。

目前，黄淮海秋粮进入田间管理关键期。在山东，6600多万亩秋粮面积稳中有增。在安徽，入汛以来多地出现强降雨，各级农业农村部门“有旱必抗、有粮必种、有灾必救、有苗必保”，推动宿州、黄山等地有序开展灾后生产恢复。在河南，夏播以来，已累计追肥2780万亩、化学除草5042万亩、查苗补种52万亩、病虫害防治面积1635万亩次。目前，该省秋粮作物长势总体正常。

近期，为积极应对多地涝旱灾情，财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金5.46亿元，支持加快恢复农业生产秩序。

一是安排4.47亿元，支持黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、贵州等地开展农业防汛救灾相关工作，重点对农作物改种补种、水毁农业设施修复、疏渠排涝等救灾措施给予适当补助。

二是安排0.99亿元，支持内蒙古等地做好农业抗旱救灾相关工作，重点对喷肥保苗、浇水补墒、饲草料购买调运等救灾措施给予适当补助，助力加快恢复农业生产秩序，打牢秋粮丰收基础。

农业专家建议，当前，各地区各部门要把抓好田间管理放在首位，科学肥水运筹，构建合理群体。同时，加强防灾减灾和病虫防控，最大限度减轻灾害损失，不断夯实秋粮丰产丰收基础。

(责编：王震、吕骞)
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