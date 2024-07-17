人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国海洋工程技术创新成果显著

2024年07月17日09:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月17日电 （栗翘楚、韩鑫）近日，由国务院国资委科技创新局指导，中交集团等10家行业领军的海洋工程中央企业为核心，联合清华大学等24家具有海洋学科优势的高校和科研院所，12家大型企事业单位及民营龙头企业，集中优势力量组建而成的中央企业海洋工程技术创新联合体在京成立。

地球表面海洋占71%，其中深海占60%，平均海深达3700米。自20世纪以来，科学家一直在对深海进行探索，如深海对世界气候变化的影响、深海金属矿、海底地层深处生物圈等。

组建海洋工程技术创新联合体旨在充分发挥央企国家队的创新引领作用，积极践行海洋强国战略，以海洋工程优势企业为核心，以国家重点工程、重大装备需求为牵引，以夯实自主创新体系薄弱环节为重点，共同组织开展海洋工程产业发展的关键核心技术科研攻关，推进海洋工程产业重大成果转移转化，共建共享海洋工程创新平台载体，不断探索海洋工程技术创新体制机制，实现海洋工程关键核心技术、材料、装备和系统的创新突破。

据了解，海洋工程技术创新联合体主要瞄准海洋交通基础设施建设与运维、海洋风电光伏工程施工、海岸带海湾保护修复与开发利用、岛礁工程建设与生态保护、深海铺管铺缆5大领域攻关方向。近期已确定深远海域大容量风力工程施工新体系与关键技术装备、3500吨深水大型海上风电安装平台、5000吨全回转起重船、3万方等级超大型耙吸挖泥船、沉管运安一体船等重点任务，积极抢占海洋工程领域的创新发展主动权。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国海洋工程技术创新成果显著
　　人民网北京7月17日电 （栗翘楚、韩鑫）近日，由国务院国资委科技创新局指导，中交集团等10家行业领军的海洋工程中央企业为核心，联合清华大学等24家具有海洋学科优势的高校和科研院所，12家大型企事业单位及民营龙头企业，集中优势力量组建而成的中央企业海洋工程技术创新联合体在京成立。 地球表面海洋占71%，其中深海占60%，平均海深达3700米。…
上半年京津冀外贸创历史同期新高
　　人民网北京7月17日电 （记者栗翘楚）据海关统计，今年上半年，京津冀区域进出口2.54万亿元人民币，创历史同期新高，较去年同期（同比）增长4.6%，较2014年上半年增长35.5%，占同期全国进出口总值的12%。其中，出口6738.7亿元，增长6.4%；进口1.87万亿元，增长3.9%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部