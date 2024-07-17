人民网北京7月17日电 （栗翘楚、韩鑫）近日，由国务院国资委科技创新局指导，中交集团等10家行业领军的海洋工程中央企业为核心，联合清华大学等24家具有海洋学科优势的高校和科研院所，12家大型企事业单位及民营龙头企业，集中优势力量组建而成的中央企业海洋工程技术创新联合体在京成立。

地球表面海洋占71%，其中深海占60%，平均海深达3700米。自20世纪以来，科学家一直在对深海进行探索，如深海对世界气候变化的影响、深海金属矿、海底地层深处生物圈等。

组建海洋工程技术创新联合体旨在充分发挥央企国家队的创新引领作用，积极践行海洋强国战略，以海洋工程优势企业为核心，以国家重点工程、重大装备需求为牵引，以夯实自主创新体系薄弱环节为重点，共同组织开展海洋工程产业发展的关键核心技术科研攻关，推进海洋工程产业重大成果转移转化，共建共享海洋工程创新平台载体，不断探索海洋工程技术创新体制机制，实现海洋工程关键核心技术、材料、装备和系统的创新突破。

据了解，海洋工程技术创新联合体主要瞄准海洋交通基础设施建设与运维、海洋风电光伏工程施工、海岸带海湾保护修复与开发利用、岛礁工程建设与生态保护、深海铺管铺缆5大领域攻关方向。近期已确定深远海域大容量风力工程施工新体系与关键技术装备、3500吨深水大型海上风电安装平台、5000吨全回转起重船、3万方等级超大型耙吸挖泥船、沉管运安一体船等重点任务，积极抢占海洋工程领域的创新发展主动权。

(责编：王震、吕骞)

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