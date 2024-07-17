人民网北京7月17日电 （记者栗翘楚）据海关统计，今年上半年，京津冀区域进出口2.54万亿元人民币，创历史同期新高，较去年同期（同比）增长4.6%，较2014年上半年增长35.5%，占同期全国进出口总值的12%。其中，出口6738.7亿元，增长6.4%；进口1.87万亿元，增长3.9%。

上半年，北京地区进出口1.83万亿元人民币，占京津冀区域外贸总值的72%，上拉京津冀区域外贸增速2.6个百分点，占比最高，拉动作用最强。京津冀区域协调发展加速推进，促进外贸增长的积极因素加速聚集，呈现以下3个特点：

月度屡创历史新高。除2月份受春节因素影响外，其它各月京津冀区域进出口保持同比增长，规模均创历史同期新高。

外贸转型效果明显。近年来，京津冀区域外贸转型升级加速，产业链向附加值更高的“微笑曲线”两端加速发展。上半年，一般贸易方式占出口总值的79.6%，较去年同期提高3.8个百分点，较2014年同期提高26.3个百分点。

新兴产业拉动出口增长。上半年，京津冀区域新一代信息技术（集成电路、平板显示模组）、医药健康（医药材及药品、医疗仪器及器械）、航空航天（航空器零部件）、汽车产业（汽车、汽车零配件）相关产品出口分别增长18.3%、16%、17.3%、54.6%；合计占同期出口总值的18.6%，较去年同期提高4.1个百分点，较2014年上半年提高8.6个百分点；合计上拉京津冀出口整体增速5.3个百分点，成为推动出口增长的“主力军”。

(责编：王震、吕骞)

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