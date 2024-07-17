人民网北京7月17日电 （记者李栋）近日，农业农村部发布2024年上半年国家产地水产品兽药残留监测情况。监测结果显示，2024年上半年全国产地水产品兽药残留监测合格率为99.8%，同比上升0.6个百分点，养殖水产品质量安全形势持续向好。

为加强养殖水产品质量安全监管,强化水生动物疫病风险预警和防控,提升养殖水产品质量安全和生物安全水平,农业农村部于今年3月启动《2024年国家产地水产品兽药残留监控计划》。主要工作任务包括：产地水产品兽药残留监测、产地水产品兽药残留管控，旨在持续提升养殖主体的质量安全和疫病防控意识。

农业农村部相关负责人介绍，截至目前，组织有关省级农业农村（渔业）主管部门和水产品质检机构对30个省（自治区、直辖市）、4个计划单列市和新疆生产建设兵团开展了产地水产品兽药残留监测，在水产养殖产地共随机抽检26492批次样品，其中52批次样品检出不合格。

“当前，已指导相关省份依法对水产养殖过程中违法违规使用药物的案件进行了调查和处罚，无害化处理不合格水产品1.35万吨，罚款1.3万元，移交公安机关1宗。”该负责人介绍，下一步，将组织开展上半年水产品质量安全形势会商，深入分析查找存在问题，研究解决办法，继续组织各地实施好下半年国家产地水产品兽药残留监控计划和重点品种药残攻坚治理，持之以恒抓紧抓实水产品质量安全工作。

(责编：王震、吕骞)

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