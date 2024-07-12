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《对话企业家》

以深化改革激发新能源汽车发展的动力活力

卢放
2024年07月12日15:30 | 来源：人民网
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东风汽车集团有限公司的前身是中国第二汽车制造厂，是我国第一个完全自主设计、建设的大型综合汽车厂。纵观东风汽车55年的发展历程，从建厂初期的“聚宝、包建”到上个世纪80年代初“自筹资金、量入为出、续建二汽”，从建立现代企业制度到建设世界一流企业，深化改革是东风一次次赶上时代、引领发展的重要法宝，回应了时代的考验和课题，诠释了国有企业的使命和担当。

2020年发布品牌的岚图汽车，是东风汽车面向下一个50年，倾力打造的高端智慧新能源品牌，是中国造车新实力。岚图汽车自诞生以来，就承载着双重任务，一方面，打造高端新能源乘用车产品，引领东风品牌向上；另一方面，探索创新体制机制，形成自主品牌最佳运营实践。岚图汽车始终坚持改革正确方向，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，在充分市场竞争环境下推进体制机制创新，加快推动东风“跃迁”。自2022年起，岚图汽车连续三年获评“双百企业”，改革不断走深走实。

把握汽车产业重大变化，扛起深化改革责任担当

汽车是国民经济的重要支柱产业。我国汽车市场的资本类型最丰富、品牌最集中、全球最开放，呈现出充分竞争的市场特征。把握汽车行业发展新变化，发挥国资国企深化改革的排头兵作用，是岚图必须肩负的重任。

市场格局巨变。汽车行业从增量市场转为存量市场，传统燃油车加快向新能源改造升级；消费结构持续变化，新能源汽车加快规模化发展，2023年市场渗透率达到31.6%。大量资本涌入造车，改变了行业发展的业态。

技术加速演化。随着新一轮科技革命和产业变革兴起，在互联网信息的加持下，整个社会走向网络化，汽车产业由功能时代向数字化的智能时代演进，绿色化、低碳化、智能化和网联化驱动汽车形态、生产方式深刻改变。

商业模式重塑。用户行为习惯、生活轨迹和了解信息的渠道发生重大变化；刚需购车的用户比例降低，增购和换购成为常态，提升用户体验越来越重要。这就要求商业模式要以用户为中心，逐渐从To B（面向企业）转向To C（面向用户），把直连用户打造成为增长的突破口。

面对汽车产业重大变化，岚图汽车继承东风汽车锐意改革的优秀基因，弘扬东风的马灯精神，增强深化改革的信心决心，公平参与充分市场竞争，以体制机制创新推动生产关系变革，努力为东风和汽车产业发展蹚出新路。

创新市场化体制机制，激发高质量发展的活力动力

岚图汽车聚焦质量变革、效率变革、动力变革，激发内生动力和创新活力，推动公司发展从量变到质变。

聚焦质量变革，把岚图打造成为品质引领者。坚持质量第一、效益优先，围绕体系、产品、服务，提升开发质量、产品质量、服务质量和经营质量。以提供高端化、智能化、绿色化产品为抓手，推进绿色智造、低碳智造、智能智造，推动5G+工业互联网赋能全流程制造，打造汽车精品。同时，通过数字化技术搭建能源管理平台，追踪全生命周期的“碳足迹”，推动供应链价值链绿色转型。增强用户思维，坚持从用户的视角看质量，将提升用户口碑作为质量工作的出发点。由于建立了与用户直连的商业模式，岚图与用户的沟通更加顺畅，用户对质量的任何反馈，都能快速得到解决，进而产品也能得到快速迭代。

聚焦效率变革，把岚图打造成为效能引领者。以数字化技术赋能效率变革。打造数字化研发和工艺设计平台，新车型项目周期从传统的36个月缩短到24个月。开发营销人员智能助手，降低销售难度；以大数据驱动用户运营，提高用户裂变率。实现组织体系扁平化。压缩组织层级，打造从决策到管理到执行的敏捷型组织，决策链路短，决策效率高。多维度激发员工活力。坚持目标牵引，实施OKR（目标关键结果）+KPI（关键绩效指标）相结合的管理模式，鼓励自我驱动，激发创造活力。成立核心员工持股平台，实现员工与企业目标和利益的长期绑定，探索激励相容的激励机制。推进车型项目总监（PM）制，探索把PM制升级为商品CEO，增强其对商企、营销、成本收益等领域的管理决策属性，打造有市场竞争力的车型。

聚焦动力变革，把岚图打造成为创新引领者。坚持人才是第一资源，探索育才引才新途径，打造人才高地。发扬东风“聚宝”文化，引进“智力之宝”，创新人才引进模式，改变了国企内部有难题时，先从内部找人的做法。目前布局媒体营销、智能座舱、人工智能、产品规划、造型设计五大板块，把“五湖四海”的人才集聚起来。座舱语音团队开发的语音唤醒及响应技术，水平达到行业领先；造型设计团队形成设计方案的赛马机制，设计水平和质量不断提升。集聚“资本之宝”，引入国家战略性新兴产业发展基金等非逐利性的资本，打造多元化股权结构，举各方力量发展新能源汽车事业。2022年，岚图完成A轮战略融资，是中国新能源汽车行业迄今规模最大的首轮融资。入围“2024全球独角兽榜”，是湖北上榜企业中唯一的车企。

推动改革见行见效，把改革成果转化为发展实绩

随着体制机制创新活力的释放，岚图开始积厚成势，突破向上，加快形成新质生产力，推动东风从合资品牌、技术、体系向自主品牌、技术、体系转变，从燃油车向智慧新能源汽车转变，从传统制造向智能化绿色化制造转变，从低端品牌向高端品牌转变，从To B向To C转变，从传统国企治理向现代新国企治理转变。今年4月，岚图累计生产的第10万辆汽车下线，逐步走向发展快车道。

坚持自主创新，实现高水平自立自强。洞悉产业发展方向，鼓励先行先试，创新敏捷开发模式，激发人才活力。自主开发了我国首个ESSA原生智能电动架构、“软件定义汽车”的电子电气天元架构、新一代智能多模混动技术岚海动力等核心技术。高阶智能汽车规模化量产进程加快。截至今年6月30日，累计申报专利3420件，授权专利939件，海外专利92件，位居新能源行业前列。积极发挥国有企业作用，在电机、IGBT（绝缘栅双极晶体管）、减速箱、空气悬架、油箱、VIU（车辆智能单元）等关键零部件领域，带动上下游企业固链、补链、强链，提升了产业链和供应链的韧性和安全水平，也把和供应商简单的买卖关系，变成了一起面向用户、服务用户的伙伴关系。

坚持面向用户，提供高品质的产品和服务。岚图汽车坚守以人民为中心的价值取向，把握商业模式重塑的机遇，坚持以用户为中心，依靠用户、服务用户，深化用户运营，通过用户共创委员会、岚图汽车APP等，与用户共创共享，在用户中形成了良好的口碑基础，保有用户已经超过10万。不断满足用户对于高品质汽车生活的需求，先后推出“公路旅行家”岚图FREE、“梦想的移动城堡”岚图梦想家、“新行政电动旗舰”岚图追光轿车，即将上市一款全新纯电SUV车型“岚图知音”。打造“凡有盛事，优选岚图”的品牌标签，在今年夏季达沃斯论坛上，岚图梦想家、岚图追光成为论坛指定用车，再次展现了中国新能源汽车的实力和风范。岚图汽车获评中央企业品牌引领行动首批优秀产品品牌。实施Let's VOYAH“共岚图”出海计划，2022年以来，岚图先后进入挪威、芬兰、丹麦、荷兰、意大利、西班牙等欧洲国家，受到当地用户的青睐，并积极融入当地产业链和价值链，成为最快走向海外的中国高端新能源品牌。

回顾过去，岚图栉风沐雨、勇毅前行，努力打造国有新能源汽车企业改革创新的样板，打造世界知名的新能源品牌。面向未来，新能源汽车产业发展依然面临严峻挑战和不确定性风险，惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。岚图将坚持以深化改革激发活力动力，推动市场化经营机制制度化长效化，持续培育壮大新质生产力，助力东风和我国汽车品牌向上，实现高质量发展，为推进中国式现代化贡献岚图力量。（作者系岚图汽车科技有限公司CEO）

(责编：王仁宏、章斐然)
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