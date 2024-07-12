人民网北京7月12日电 （记者孙博洋）9日，由中国食品工业协会申请制定的《坛贮老酒（浓香型白酒）》团体标准（以下简称团标）在京发布。

近年来，白酒消费市场呈现分化趋势，优质“老酒”成为消费者热捧的产品，但“老酒”缺乏统一标准，此次团标的制定，标志着坛贮老酒迈入标准化与规范化的时代。

中国食品工业协会副会长兼秘书长马勇表示，标准引领、守正创新是白酒企业提质增效实现可持续发展的重要途径。团标为今后该类白酒新产品的工艺创新、产品研发、市场推广、消费者培育和品牌建设等工作提供了科学的参考和依据。

中国食品工业协会副秘书长杨强表示，浓香型坛贮老酒团标是国内首个坛贮老酒团体标准，填补了白酒行业标准体系的空白，提升了坛贮老酒的科技内涵、价值内涵、风格内涵。与此同时，团标严格规定了坛贮老酒的最低基酒年份，与以法国干邑为代表的国际烈酒年份酒标准接轨，可进一步推动整个坛贮老酒行业的标准化水平上一个新台阶，提升消费者对坛贮老酒的认知和信任度，为老酒产业发展带来更广阔的空间。

作为此次团标的提出单位，舍得酒业在现场发布了舍得“老酒战略2.0”。

舍得酒业董事长蒲吉洲表示，标准将给老酒市场带来良币驱逐劣币的全新局面，给极致的产品主义带来更好的市场机遇；标准有利于让消费者更加容易认知、分辨和体验“老酒好”；标准也将让老酒的流通渠道和终端销售迎来更加放心营商环境，让“利他的客户思维”成为老酒市场渠道发展的共同约定；标准还将带动上下游伙伴形成一致的价值追求，使“共同富裕、全员共创业”成为凝聚全价值链的共同纲领。

(责编：郝帅、高雷)

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