人民网北京7月12日电 （记者罗知之）据国家统计局官网消息，今年以来，各地区各部门切实抓紧抓实粮食生产工作，全国夏粮获得丰收。2024年夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加，夏粮产量14977.9万吨（2995.6亿斤），比上年增加362.7万吨（72.5亿斤），增长2.5%。

夏粮播种面积保持稳定

2024年全国夏粮播种面积26613.1千公顷（39919.6万亩），比上年增加4.5千公顷（6.8万亩），总体保持稳定。其中小麦播种面积23090.7千公顷（34636.1万亩），增加31.7千公顷（47.5万亩），增长0.1%。分地区看，在25个有夏粮生产的省（区、市）中，19个播种面积增加，其中四川、浙江、山东、安徽分别增加18.4千公顷（27.7万亩）、15.8千公顷（23.6万亩）、14.3千公顷（21.4万亩）和13.5千公顷（20.2万亩）。西部部分地区调减夏杂粮、春小麦等，改种玉米等秋粮作物，夏粮播种面积有所减少。

国家统计局农村司司长王贵荣表示，夏粮播种面积保持稳定的主要原因：一是责任层层压实。各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护和用途管控，遏制“非农化”，防止“非粮化”，通过开发利用冬闲田、调整种植结构等方式，充分挖掘面积潜力。二是政策支持有力。今年国家继续出台一系列强农惠农政策，提高小麦最低收购价，继续实施耕地地力保护补贴，加大产粮大县支持力度，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，充分调动农民种粮和地方抓粮积极性。三是播期墒情适宜。2023年秋冬播期间，冬小麦主产区土壤墒情总体适宜，大部地区实现适期播种，冬小麦播种面积稳中有增。

夏粮单产有所增加

2024年全国夏粮单产5628.0公斤/公顷（375.2公斤/亩），比上年增加135.4公斤/公顷（9.0公斤/亩），增长2.5%。其中小麦单产5985.8公斤/公顷（399.1公斤/亩），增加150.4公斤/公顷（10.0公斤/亩），增长2.6%。分地区看，多数省（区、市）夏粮单产增加，其中河南、陕西上年受“烂场雨”影响单产下降，今年实现恢复性增长，单产分别增加426.8公斤/公顷（28.5公斤/亩）和125.1公斤/公顷（8.3公斤/亩）。新疆、山东、江苏等夏粮主产区单产分别增加109.1公斤/公顷（7.3公斤/亩）、81.6公斤/公顷（5.4公斤/亩）和67.3公斤/公顷（4.5公斤/亩）。

王贵荣解读，夏粮单产增加的主要原因：一是气象条件总体有利。华北、黄淮等主产区小麦返青拔节、孕穗抽穗、灌浆乳熟等关键生长期，光温水匹配良好，灾害偏轻发生，气象条件总体有利于小麦生长发育和产量形成。南方部分地区春节前后受雨雪冰冻天气影响，麦苗叶片不同程度受冻，单产略有下降。二是生产条件持续改善。各地深入推进高标准农田建设，大力发展农业社会化服务，积极培育新型农业经营主体，因地制宜发展农业新质生产力，稳步提高农业防灾减灾能力，粮食生产基础更加稳固。三是单产提升工程初见成效。各地细化小麦单产提升各项关键要素，积极推广小麦高产稳产、抗倒抗病品种，落实深翻整地、适深精播、播后镇压等措施，加强病虫害统防统治，继续实施“一喷三防”全覆盖，多措并举提高单产水平。

夏粮产量实现增长

2024年全国夏粮产量14977.9万吨（2995.6亿斤），比上年增加362.7万吨（72.5亿斤），增长2.5%。其中小麦产量13821.6万吨（2764.3亿斤），比上年增加365.8万吨（73.2亿斤），增长2.7%。分地区看，25个夏粮产区中21个产量有所增加，特别是河南上年因灾减产263.0万吨（52.6亿斤），今年恢复性增产235.6万吨（47.1亿斤），占全国增量的65.0%。山东、江苏、安徽、河北等夏粮主产区分别增产42.4万吨（8.5亿斤）、23.3万吨（4.7亿斤）、18.5万吨（3.7亿斤）和14.4万吨（2.9亿斤）。

王贵荣强调，2024年我国夏粮获得丰收，为稳定全年粮食生产奠定了扎实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了坚实支撑。

(责编：罗知之、高雷)

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