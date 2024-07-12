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国家林草局：紧急调拨救灾物资 支援大兴安岭应对夏季雷击火

2024年07月12日14:04 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，7月11日，国家林草局紧急调拨物资，支援大兴安岭林区应对夏季雷击火。

大兴安岭林区近期遭遇连续高温、干旱天气，叠加雷暴活动频繁，雷击森林火情火灾多发频发，防控形势严峻复杂。近日，国家森防指办公室启动Ⅲ级响应，国家林草局启动物资调拨程序，向大兴安岭林业集团、内蒙古森工集团调拨阻燃服、帐篷睡袋、应急通信设备、灭火水枪、消防水泵、发电机、无人机等救灾物资6400余台（件、套），价值600余万元，全力支持大兴安岭林区做好夏季雷击森林火灾处置应对工作。

(责编：王连香、高雷)
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