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“高质量发展看海关”

“工业之眼”点亮“世界之光”

2024年07月12日13:54 | 来源：人民网
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人民网南昌7月12日电 （记者栗翘楚）日前，在江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰光学”）车间内，粗磨、精磨、抛光、磨边、检验，各个环节有条不紊地进行，一批批光学镜头就这样制作完成，再经海关检验监管后，等待装运出海。

随着数字化时代的到来，各个领域对光学镜头的需求越来越多样化，对光学产品的质量要求也越来越高。为适应新时代新要求，助力光学这张上饶“老名片”焕发“新活力”，南昌海关所属上饶海关助力企业降成本、提效率、树品牌，推动光学企业主动转型升级、畅销海外。

江西上饶是全国重要的光学基地，光学镜片产量占全球50%份额。早在上世纪80年代，凤凰光学便开始生产照相机，并持续在光学镜片加工、光学仪器、光学元件、设备制造等光学行业细分领域深耕布局。如今，随着移动互联网、物联网、AI和自动驾驶等技术快速发展，光学镜头作为信息输入端口的重要性越来越凸显，凤凰光学也把目光从光学镜头业务转向了机器视觉领域。

“机器视觉是‘工业之眼’，市场前景将越来越广阔，但竞争也十分激烈。”凤凰光学相关负责人员张犊说，“只有精细控制成本才能持续保持产品的国际竞争力。”

海关关员在企业开展加工贸易货物“短溢区间”管理相关政策宣传。姬文灏摄

海关关员在企业开展加工贸易货物“短溢区间”管理相关政策宣传。姬文灏摄

为切实帮扶传统“老字号”走出降成本“新路子”，上饶海关充分发挥海关统计优势，持续关注市场份额变化，针对性引导企业用好保税加工和一般贸易等出口模式，同时向企业动态推送各国光学元器件技术标准变化，精准引导企业强化产品科技亮点，进一步助力企业扩大海外市场规模。在上饶海关的帮扶下，凤凰光学镜片成本整体降低了10%。

成本降下来，企业又遇到新挑战。在上饶海关开展专项调研过程中，企业反映光学玻璃出口存在“少量多次时间紧”的特点，对运输物流和通关时间有较高要求。上饶海关迅速给出了问题的解决方法，制定“一揽子”通关便利服务举措，开辟通关“绿色窗口”，加强与口岸海关衔接配合，采取“预约通关”等便利措施，打通产品出口物流堵点，保障出口光学镜片高效通关，整体通关时间压缩近20%。

“今年以来，国际物流船运费居高不下。但在海关部门的帮助下，我们不仅有效控制了产品成本，海外订单也在持续稳定增长。”张犊说。据统计，今年上半年，江西上饶出口光学玻璃制品1亿元。

(责编：王连香、高雷)
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