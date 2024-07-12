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日产油当量超1千立方米 我国渤海首口超深井获高产油气流

2024年07月12日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）近年来，我国实施“大力提升油气勘探开发力度七年行动计划”，勘探新发现一批亿吨级、千亿方级大型油气田，油气供应保障能力持续提升。

7月11日，我国渤海首口超深井——渤中19—6凝析气田D1井获得高产油气流，日产油当量超1000立方米，我国渤海超深层领域大型油气资源的勘探开发取得新进展。

渤中19—6凝析气田D1井作业现场。受访者供图

渤中19—6凝析气田D1井作业现场。受访者供图

据介绍，D1井位于我国东部第一个大型、整装的千亿方大气田渤中19—6气田，井深达6088米，是我国渤海首口超深井。该井地层温度超过180摄氏度，井底压力最高56兆帕，日产油气当量约1044立方米，相当于海上常规油气高产井产量的10倍。

据中国海油渤海石油研究院开发地质资深工程师程奇介绍，D1井油气储存在只有0.01至0.1毫米宽的裂缝中，相比渤中19-6凝析气田之前的投产井，埋藏更深、储层厚度更薄、裂缝开度更小，裂缝预测及井位部署更难，相当于在头发丝中抽取油气。项目团队自主研制抗高温高润滑钻井液，破解了井下温度高、井内压力系统复杂、井下工具易失效等技术难题，取得了勘探新进展。

国家能源局10日组织召开的2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会强调，要聚焦重点盆地，加大资金和工作量投入强度，强化科技攻关力度，集中立体勘探，规模高效建产，加快建立油气勘探开发基地。要以科技创新为引领，持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战，加快突破万米级深地、千米级深水、纳米级非常规和老油气田高效开发关键理论与技术难题。

(责编：郝帅、高雷)
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