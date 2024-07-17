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财经观察：政策持续发力 “双新”需求逐步释放

人民网记者 罗知之
2024年07月17日09:07 | 来源：人民网
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我国是机器设备、耐用消费品保有的大国。相关机构测算，我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上，汽车、家电换代需求也在万亿元以上级别。

大规模设备更新和消费品以旧换新既能促进消费、拉动投资、切实增强经济活力，又能增加先进产能、促进节能降碳、减少安全隐患，实现高质量发展。

国家统计局最新数据显示，今年上半年，设备更新和消费品以旧换新（以下简称“双新”）需求正在逐步释放。

具体来看，设备更新方面，在政策带动下，上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，拉动固定资产投资增长2.1个百分点，贡献率达54.8%；制造业技术改造投资增长10.0%，高于制造业投资0.5个百分点。

国家统计局新闻发言人表示，大规模设备更新带动了相关设备生产较快增长，惠及多个重点行业。上半年，规模以上金属冶炼设备、机床数控装置、农产品加工专用设备产量同比分别增长19.7%、19.2%、49.4%。

消费品以旧换新方面，政策引导居民消费潜力有序释放，对拉动汽车、家电等耐用消费品增长起到了一定的“催化”作用。

上半年，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长3.1%，比上年同期加快2.1个百分点。

乘用车市场信息联席会数据则显示，上半年，狭义乘用车零售量984万辆，同比增长3.3%；其中新能源乘用车零售量411万辆，增长33.1%。截至6月25日12时，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请约11.3万份，申请量呈现加快增长态势。

设备更新和消费品以旧换新工作取得良好开局，离不开政策的持续发力。

今年3月，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出重点实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。

随后，工业和信息化部等7部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，推动工业领域设备更新和技术改造；商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，明确了消费品以旧换新的具体任务。

此外，相关部门拿出“真金白银”力挺大规模设备更新和消费品以旧换新。国家发展改革委安排中央预算内投资等资金，支持设备更新以及节能降碳、回收循环利用重点项目；财政部预拨中央财政资金64.4亿元支持汽车以旧换新，下达5亿元支持老旧农机报废；中国人民银行会同有关部门落实科技创新和技术改造再贷款政策，正在开展项目审核推送……

展望下半年，外部环境不稳定性不确定性上升，国内困难挑战依然不少。综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

“从政策支撑看，大规模设备更新和消费品以旧换新政策效应不断显现，前期发放的专项债、超长期特别国债等逐步转化为实物工作量，强化政策统筹、综合施策将持续形成政策合力，为经济平稳运行提供有利政策条件。”国家统计局新闻发言人强调。

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(责编：罗知之、吕骞)
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