人民网记者 王震

当前我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，观察中国经济发展情况不仅要看经济增长之“量”，更要看转型之“效”、发展之“质”。

国家统计局15日发布数据显示：上半年，我国GDP为616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。

透视5.0%的增速，我国经济发展成色如何？

——装备制造业“压舱石”作用进一步增强，制造业高端化、智能化、绿色化发展步伐加快。

“甬舟号”盾构机组装完成，全球首个超大单机容量海上风电场并网发电，第五代LNG船“绿能瀛”号成功交付……今年以来，一系列重大装备建造完成或投入使用，为工业经济高质量发展注入新活力。

数据显示，上半年，规模以上装备制造业和规模以上高技术制造业增加值分别同比增长7.8%和8.7%，高于全部规上工业1.8和2.7个百分点。

与此同时，智能绿色新产品表现亮眼。上半年，集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池产量分别为28.9%、22.8%、34.3%、17.8%，均保持两位数增长。

国家统计局工业统计司司长汤魏巍表示，工业经济呈现“高技术制造业引领高端化”“数字产品制造业赋能智能化”“新能源产业加速绿色化”发展态势。

——大数据、人工智能等新技术催生新的消费场景，新型消费提质升级，市场活力不断释放。

上半年，我国实物商品网上零售额同比增长8.8%，比社会消费品零售总额增速高5.1个百分点；快递业务量突破800亿件，较去年同期增长23%。

“直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。”国家统计局贸易外经统计司司长于建勋说。

以运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等为代表的升级类商品成为消费新增长点，数字服务消费增势稳健。

上半年，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长11.2%、11.3%；上半年新能源汽车零售量411万辆，增长33.1%；通讯信息服务类零售额保持两位数增长。

——清洁能源生产较快增长，节能降碳取得积极进展，经济发展“含绿量”持续提升。

板上发电，板下固沙。

在河北迁西，首钢100兆瓦光伏发电矿山治理清洁能源示范项目现场，22万余块光伏发电板覆盖在尾矿库上，汇成一片“闪光的海洋”，为各类企业输送着源源不断的绿色电力。

上半年，我国规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电量合计同比增长13.4%，占规模以上工业发电量比重提升。

“初步测算，上半年非化石能源消费量占能源消费总量的比重同比提高1.9个百分点。”国家统计局新闻发言人表示，我国清洁能源快速发展，新能源产业链辐射带动作用增强。

数据显示，2023年，清洁能源消费占比为26.4%，比2012年提高11.9个百分点。

同时，单位GDP能耗继续下降。十年来，我国以年均3.3%的能源消费增速支撑了年均6.1%的经济增长，能耗强度累计下降26.1%，成为全球能耗强度降低最快的国家之一。

(责编：王震、吕骞)

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