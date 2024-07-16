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农业农村部：今年黄河禁渔秩序总体平稳

2024年07月16日14:19 | 来源：人民网
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人民网北京7月16日电 （记者李栋）为全面贯彻落实《中华人民共和国黄河保护法》，提升黄河禁渔执法监管实效，近日，农业农村部渔政保障中心组织实施了2024年黄河禁渔秩序评估工作，取得阶段性成效。

农业农村部、公安部3月份联合印发通知，决定自2024年4月1日至7月31日在沿黄九省份同步开展2024年黄河休禁渔期专项执法行动（以下简称“专项行动”），切实维护黄河休禁渔期秩序。

专项行动明确了严打非法捕捞行为、实施流域分段管控、加强市场销售监管、强化垂钓监管4项主要任务。

专项行动相关负责人表示，开展专项行动是落实黄河休禁渔期制度、促进黄河流域生态环境保护的重要举措，严厉打击各类违反黄河休禁渔期规定违法违规活动，确保黄河休禁渔期制度执行到位、黄河水生生物资源得到有效养护。

截至目前，评估工作组已巡查禁渔河段近1500公里，走访渔民群众100多人，查访水产市场和渔具店40多家、餐馆100多家，记录各类禁渔宣传告示牌、横幅、海报等245个（条、张），观察并举报违法捕捞行为70余起。

评估发现，今年黄河禁渔秩序总体平稳，禁渔宣传深入人心，河湖水库中违法捕捞行为较少，沿岸餐馆售卖黄河野生鱼情况明显减少。地方渔政、公安部门接到违法案件举报后反应较快，并能及时向举报人反馈案件核查情况。

“为加强黄河禁渔秩序评估工作，今年进一步扩大了覆盖面，将评估站位从去年的18个增加到今年的28个。” 农业农村部渔政保障中心相关负责人介绍，下一步，将继续深入开展黄河禁渔秩序评估工作，切实掌握沿黄各地禁渔情况，积极维护黄河禁渔期秩序稳定。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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