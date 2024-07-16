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我国人工智能应用加速发展 赋能经济社会高质量发展新动力

人民网记者 许维娜 王红
2024年07月16日09:44 | 来源：人民网
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421家国家级的智能制造示范工厂、万余家省级的数字化车间和智能工厂、超过4500家的人工智能企业……当前，人工智能正以前所未有的速度发展，成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量和战略性技术。

哪些行业将得到正向赋能？如何加强治理实现“智能向善”？如何推进人工智能与经济社会融合发展？2024（第二十三届）中国互联网大会上，多项议题与此相关。

今年大会上，记者观察发现，人工智能大步走向“应用”，多种服务模式逐渐涌现，阶段性成果已然显现。同时，在与现场展商和观众的深入交流中，记者也察觉到了诸多前所未有的变革。

多位受访专家表示，我国具备超大规模市场、海量数据资源、丰富应用场景等发展人工智能的多重优势，应牢牢把握全球人工智能发展新机遇。

中国信息通信研究院公布的数据显示，在人工智能领域，2023年我国人工智能产业应用进程持续推进，核心产业规模达到5784亿元。在技术创新方面，2023年中国人工智能领域的热门产出数量位列全球第二。

工业和信息化部科技司科技发展处处长王正表示，当前以大模型等为代表的人工智能技术快速发展，正在深刻改变人们的生产生活方式和经济形态，日益成为影响人类未来发展的关键变量。

“本轮大模型引领的人工智能浪潮方兴未艾，能否在产业中转化为新质生产力，在当前如何与制造业深度融合，高水平赋能新型工业化，仍是人工智能成功的关键。”在王正看来，应着重提升以下三个关键方面：一是提升创新能力，夯实技术底座；二是要丰富应用场景，加强应用推广；三是要健全支撑体系，培育壮大产业生态。

中国互联网协会副理事长黄澄清表示，回顾过往30年，科技创新一直是互联网发展的蓬勃动力，人工智能是当前备受关注的创新技术，也是引领未来的战略性的技术。他强调，近年来，多模态大模型取得突破性进展，通用大模型加速拓宽应用场景，正在引领新一轮人工智能创新的热潮。

北京大学计算机学院教授黄铁军表示，据预测，在未来三年的时间内，视觉、听觉、具身、行动等智能技术将逐步实现实用化。同时，随着新型芯片技术的涌现，未来的车辆、无人机、机器人等设备将实现更高层次的智能化。他强调，人工智能的发展并未止步于当前的连接主义和大模型框架，而是在不断拓宽新的边界。特别是在行为主义和类脑智能等新路径的探索上，预示着未来的智能将实现从静态到动态的转变，能够实时感知、判断和决策时空环境的变化，更贴近于人类的智能模式。

此外，与会嘉宾还针对大模型在强化网络安全方面的应用，以及互联网企业在大模型赛道上的探索、创新与实践，展开了深入的研讨与交流。大家普遍达成共识，人工智能大模型已成为推动产业升级和转型的核心动力，为经济社会的高质量发展注入了新的强劲活力。

(责编：王震、吕骞)
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