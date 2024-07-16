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财经观察：从四大宏观指标看中国经济长期发展态势

人民网记者 杨曦
2024年07月16日09:08 | 来源：人民网
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7月15日，国家统计局公布了2024年上半年主要宏观经济数据。

“总的来看，上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，成绩来之不易。”国家统计局新闻发言人如是说。

从经济增长、就业、物价和国际收支这四大宏观指标，通常可以观察一个经济体运行的总体状况。

——看增长，作为全球第二大经济体，我国国内生产总值（GDP）上半年达61.7万亿元，能够实现5%左右的同比增长难能可贵。

——看就业，上半年，尽管面临总量和结构性压力，但劳动密集度高的服务业持续恢复，为稳定扩大就业提供了支撑，加上就业优先政策发力显效，形势上总体保持稳定。

——看物价，随着经济持续恢复、就业收入稳定，市场供需关系有所改善，物价水平温和回升。上半年，核心CPI基本稳定，同比上涨0.7%。

——看国际收支，上半年货物进出口总额达21.2万亿元，规模创历史同期新高，重点产品出口优势巩固，外汇储备稳定在3.2万亿美元以上。

今年以来，国际环境更趋复杂严峻、不确定性上升，国内结构调整持续深化、阵痛有所显现。在这种复杂局面下，我国经济顶住压力，运行总体平稳、结构不断升级。

下阶段，面临多重困难和挑战，中国经济能否稳定住长期向好的趋势？

国家统计局新闻发言人认为，综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

当前，从供给到需求，从新动能到宏观政策，多重积极因素仍在不断累积，为接下来我国经济实现质的有效提升和量的合理增长提供坚实支撑。

——看供给，夏收粮油再获丰收，为推动经济稳定运行、保障和改善民生提供了有利条件。作为实体经济根基的制造业规模持续扩大、占比稳步提升、结构不断优化，为下半年稳定增长提供重要支撑。

——看需求，世界经济温和复苏，部分主要经济体进入补库存周期，消费电子等行业上行周期有望延续，有利于我国外需改善。与此同时，居民衣食住行和精神文化需求潜力巨大，暑期旅游、开学季、“十一”长假等有助于带动消费恢复。此外，短板领域、薄弱环节和新领域新赛道投资还有很大空间，“两重”项目加快下达、建设提速也有利于带动投资增长。

——看新动能，传统产业改造升级步伐加快，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业不断成长，有助于对冲下行压力、增强上行动力。新型消费、新基建等领域发展活力也在不断释放。

——看宏观政策，大规模设备更新和消费品以旧换新政策效应不断显现，前期发放的专项债、超长期特别国债等逐步转化为实物工作量，强化政策统筹、综合施策将持续形成政策合力，为经济平稳运行提供有利政策条件。

总的来看，我国发展面临的机遇大于挑战，办法多于困难。面对“前进中的问题”“成长中的烦恼”，要坚定发展信心、保持战略定力，着力推动高质量发展，更大力度激发市场活力和内生动力，巩固和增强经济回升向好态势。

(责编：杨曦、吕骞)
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