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义乌换“衣”记

——“世界小商品之都”全面深化改革开放观察

本报记者 李中文 郭牧龙
2024年07月17日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　一组数据看如今的浙江义乌市：2023年出口额突破5000亿元；汇集着26个大类210多万种商品，关联着3200万名工人、210万家企业；与200多个国家和地区有贸易往来，吸引1.5万名外商常驻，各类外资主体达8000多家；国际商贸城日均客流量达20万人次……

　　改革开放使义乌成为从“买卖全国”到“买卖全球”的世界超市。

　　2023年9月，习近平总书记在义乌考察时指出：“义乌小商品闯出了大市场、做成了大产业”。“这个地方，既不临海也不临边，怎么就变成了全世界的一个贸易中心呢？是因为义乌人做到了‘无中生有’‘莫名其妙’。”总书记再次谈起“义乌发展经验”。

　　针对义乌发展遇到的体制机制障碍，习近平同志在浙江工作时曾生动形象地打过比方：小孩子成长太快，而衣服太小，“得给成长快的孩子换上一件大衣服”。

　　2005年，义乌国际贸易额首次超过国内贸易额。常驻义乌的外商已有8000多人，境外企业在义乌设立办事处近600家。然而，义乌作为一个县级市，政府的管理权限，已经跟不上经济社会发展速度。

　　改革开放大潮中，有为政府和有效市场缺一不可。

　　改革势在必行。义乌这个“成长快的孩子”开启了“换大衣服”的进程：2006年11月，浙江省印发《关于开展扩大义乌市经济社会管理权限改革试点工作的若干意见》，对义乌实行史无前例的扩权。2009年7月，原金华海关义乌办事处，正式升格为义乌海关，隶属于杭州海关……

　　“换上大衣服”的义乌，不断长高长壮：2011年到2023年，义乌的外贸进出口总额由255.04亿元增长至5660.5亿元，增长了20多倍。

　　在新时代全面深化改革中成长更快的“世界小商品之都”，持续上演换“衣”记。

　　裁量新“衣”，义乌审时度势，着眼的是拓展国内国际市场、融入国内国际双循环。

　　“以前我是‘坐商’，坐等外商上门做生意；现在要上网当‘电商’、走出去当‘行商’。”来义乌打拼20多年的张吉英，将伞卖到100多个国家和地区。张吉英说，现在与父亲当年教她的“种田不离田头，看店不离柜台”不一样了。去年她跟随义乌的“品牌出海”计划，赴日本、迪拜等地参展，今年5月去摩洛哥参加经贸对接会。

　　在义乌做生意的多是中小微企业，单个企业出海的风险相对较大，更适合抱团出海。为更好融入服务新发展格局，2023年，义乌实施“品牌出海”行动，组织境外经贸团28个，招引全球采购商超100万人次。如今的义乌国际商贸城，70%以上商户兼营线上线下生意。2023年，义乌直播带货68.3万场，平均一天直播1871场。

　　定制新“衣”，义乌精准施策，锚定市场功能和政府行为的最佳结合点。

　　6月15日，满载110个标准柜货物的中欧班列，从义乌西站鸣笛启程，奔赴德国杜伊斯堡。这标志着长三角地区首趟境内外全程时刻表中欧班列顺利开行，全程用时由原来的19天缩短到13天，运输时效和市场竞争力大幅提升。

　　“过去义乌商品出口，一般先陆路转关，到上海、宁波等港口后再走海运，不仅绕路，而且各国间的通关手续也比较繁琐。”义新欧贸易服务集团有限公司副总经理叶秋然说，“用一趟火车把货物从义乌送到欧洲，这是来自市场的强烈需求，但现实难度极大。”

　　改革，由问题倒逼而产生，又在不断解决问题中得到深化。2013年秋天，共建“一带一路”倡议提出，新的发展势能澎湃奔涌。2014年11月，首趟“义新欧”中欧班列从义乌驶往西班牙首都马德里，迄今已累计开行超7400列。义乌国际商贸城商户刘军明说，过去由于没有直接的出口通道和出海口，与中亚国家少有业务往来，现在中亚五国已成为他的主要客户集聚地。

　　赶制新“衣”，义乌挺立潮头，坚持以开放促改革、促发展、促创新。

　　7月2日，一排排新能源汽车整齐停放在义乌港机动车登记服务站。随后，义乌港工作人员把新能源汽车开进了集装箱。“这一次我们提供的海事前移服务，让原本需要在宁波港完成的新能源汽车装箱、海事查验等流程，提前至义乌港。”海事执法人员陈磊说。

　　这背后在于以开放促改革创新。义乌与货物吞吐量世界第一的宁波舟山港连接起来，成为宁波舟山港的“第六港区”，实现海铁联运班列出口集装箱“一次申报、一次查验、一次放行”。不靠江、不临海、不沿边的浙中内陆县，形成了“陆、海、空、铁、邮”立体式开放新格局，让“买全球、卖全球”变得触手可及。

　　看点还在于，以小商品闻名于世的义乌国际商贸城，如今有了大商品——全国首个新能源产品市场已于去年投用。从太阳能照明灯到新能源汽车，这里几乎可以买到市面上所有的新能源产品，彰显着中国“新三样”的勃勃生机。

　　这背后还在于以开放促发展。义乌依托四通八达的物流网络，从零起步打造光伏光电产业。2023年，这一产业产值超过800亿元，成为义乌加快发展新质生产力的缩影。义乌，正在穿上最新潮的“衣服”。

　　一次次换新“衣”的过程，是一次次“无中生有”、创新创造的过程，也是一次次集聚各种生产要素的过程。

　　“群众推着政府走，政府领着百姓跑”。让“鸡毛飞上天”的义乌，一次次“无中生有”、有中生新，渐至小商品无所不有。

　　义乌人感慨：义乌发展看似“莫名”，其实有“其妙”——“妙”在充分尊重群众首创精神，打“市场牌”、吃“改革饭”、走“开放路”，市场和政府各就其位、各展其长，“看不见的手”和“看得见的手”协同发力。

　　新时代新征程，义乌正在书写“小商品大市场，不断再造新的辉煌”时代新篇。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月17日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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